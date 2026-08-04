Donyell Malen est totalement prêt pour la nouvelle saison à l’AS Rome, comme il l’a confié dans un entretien au quotidien italien Il Messaggero. En grande partie grâce à l’excellente seconde moitié de saison du Néerlandais l’an dernier, la Roma va retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans.

« Même si mes buts sont importants, le plus grand succès a été la qualification de la Roma pour la Ligue des champions après sept ans », mesure parfaitement Malen. « Si nous pouvions répéter ce qu’il s’est passé la saison dernière, ce serait fantastique, autant pour moi que pour l’équipe. »

L’Inter est à nouveau le grand favori pour le Scudetto, mais l’objectif de Malen et de ses coéquipiers est de rester dans la course le plus longtemps possible. Selon l’international néerlandais, 56 sélections avec les Pays-Bas, l’entraîneur Gian Piero Gasperini joue un rôle majeur à ce niveau. Il est l’une des raisons du renouveau de Malen.

« Il m’a montré énormément de confiance et il est très clair dans ce qu’il me demande », dit Malen au sujet de son entraîneur. « Il connaît mes points forts et fait en sorte que je puisse tirer le meilleur de moi-même, afin de conclure le travail de l’équipe. »

Avec la Ligue des champions en ligne de mire, la Roma fait encore tout pour renforcer davantage son effectif. Le club est notamment très intéressé par le talent de Feyenoord Givairo Read, mais pour l’instant, les deux clubs ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du transfert.

Malen aimerait beaucoup voir Read arriver, comme il le laisse clairement entendre. « Je n’ai pas parlé avec lui, mais je le connais. Il est encore très jeune et il impressionne déjà énormément. C’est exactement le type de joueur qui réussirait extrêmement bien ici », glisse-t-il avec éloges.

La Roma, et Malen, avaient aussi déjà tenté de faire venir Crysencio Summerville au club, mais cela a échoué. L’attaquant a opté pour une aventure lucrative à Al-Hilal. « J’ai bien parlé à Crys », poursuit Malen. « Malheureusement, cela ne s’est pas très bien passé, mais je ne trouve pas approprié de commenter les choix qu’un ami fait. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. »