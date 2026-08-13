Dont une légende d'Al-Nassr : les pronostics des stars placent Al-Hilal sur le trône de la Roshan League

Les stars du football saoudien ont pronostiqué que le club d'Al Hilal serait le champion de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League, parmi elles une légende du voisin et rival traditionnel Al Nassr.

La nouvelle saison du championnat saoudien débute ce jeudi avec 3 matchs, opposant Abha à Al Hazm, Al Shabab à Al Qadisiyah, et Al Ahli à Al Diriyah.

Quelques heures avant le début du championnat, Mohammed Al Deayea et Nasser Al Shamrani, deux anciennes stars d'Al Hilal, ont pronostiqué le sacre du « Zaïm » (le Leader), un avis confirmé par Fahad Al Hoderfi, ancienne star d'Al Nassr.

Al Hoderfi a déclaré, dans des propos tenus pour l'émission « Dawrina Ghair » sur la chaîne « Al Saudiya » : « Il sera difficile qu'Al Hilal ne remporte pas le titre du championnat saoudien pour la 3e saison consécutive, après l'avoir perdu lors des deux dernières saisons. »

Il a ajouté : « Avec la stabilité que connaît Al Hilal, face aux changements survenus dans la situation d'Al Ahli, d'Al Nassr et d'Al Ittihad, Al Hilal sera le premier candidat. »

Il a poursuivi : « Toutes les données confirment qu'Al Hilal est le meilleur, le plus performant, le plus prêt, le plus complet et le plus stable, et avec ces atouts, les supporters doivent soutenir l'équipe afin de faire réussir le championnat. »

Quant à Nasser Al Shamrani, il a déclaré : « Al Hilal est toujours candidat à tout titre auquel il participe, c'est une vérité, mais tout dépend aussi des données, car nous devons être réalistes dans le football, et Al Hilal traverse une période de stabilité. »

En revanche, Mohammed Al Deayea a écarté la victoire d'Al Hilal au titre du championnat saoudien en présence de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, mais il a exprimé son espoir de voir ce dernier corriger ses erreurs grâce à un suivi de la part du prince Al Walid ben Talal, propriétaire du club.

Il a expliqué : « Inzaghi doit éviter les erreurs qu'il a commises la saison dernière, et cela ne se fera qu'en tenant des réunions avec lui, ce qui ne se produisait pas la saison passée, où l'entraîneur italien était le numéro 1 au club. »

Il a conclu : « Je pense que le champion du championnat sera Al Hilal, suivi d'Al Nassr, d'Al Qadisiyah, d'Al Ahli, puis d'Al Ittihad, qui ne sera pas en mesure de rivaliser. »