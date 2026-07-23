Un rapport de surveillance international a révélé la détection de sept cas potentiellement liés à une manipulation des résultats de matchs de la Coupe du monde masculine 2026, en raison d'irrégularités de paris suspectes, dans des conclusions qui contredisent directement ce qu'a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA).

Le Groupe de Copenhague, un réseau international indépendant chargé de détecter et de combattre la manipulation dans les compétitions sportives, a émis sept alertes à l'issue d'une opération de surveillance ayant porté sur 104 matchs du tournoi.

Le rapport complet n'a pas encore été publié, mais le Conseil de l'Europe en a diffusé un résumé des conclusions. Selon le journal « The Athletic », les principaux cas ayant suscité des soupçons durant le tournoi sont les suivants :

1 - Le carton rouge reçu par le Sud-Africain Themba Zwane à la 84e minute du match d'ouverture de son équipe nationale face au Mexique.

2 - Des paris d'une valeur de 4,8 millions de dollars (3,6 millions de livres sterling) collectés par la plateforme de prédictions américaine basée sur les cryptomonnaies « Polymarket » sur une non-victoire de l'Espagne face au Cap-Vert, un match qui s'est achevé sur un match nul et vierge en phase de groupes.

3 - Le retard de trois minutes et demie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) avant l'annulation d'un but marqué par l'Espagnol Ferran Torres lors de la victoire 4-0 contre l'Arabie saoudite.

Le rapport a également révélé des détails frappants concernant l'affaire de l'attaquant américain Folarin Balogun. Le 2 juillet, le jour même où le joueur a été expulsé face à la Bosnie-Herzégovine en huitièmes de finale, la plateforme « Polymarket » a ouvert un marché de paris sur la question : « Balogun jouera-t-il contre la Belgique ? ».

La commission de discipline de la FIFA n'a confirmé la possibilité de sa participation, après la levée de sa suspension, que le 5 juillet. Le rapport de Copenhague a souligné qu'aucun marché similaire n'a été ouvert pour l'un des 14 autres joueurs ayant reçu un carton rouge durant le tournoi, dont aucun n'a vu sa suspension levée.

Le Groupe, qui opère dans le cadre de la Convention Macolin du Conseil de l'Europe contre la manipulation des compétitions sportives, a indiqué avoir adressé une demande officielle à la FIFA afin d'obtenir des éclaircissements écrits sur l'affaire Balogun. De son côté, le journal « The Athletic » a contacté la FIFA et « Polymarket » pour un commentaire, sans obtenir de réponse à ce jour.

Divergence dans les conclusions

Les conclusions du Groupe de Copenhague ont eu l'effet d'un choc, car elles ont été publiées un seul jour après que le groupe de travail sur l'intégrité de la FIFA a annoncé mardi qu'« aucune activité de paris suspecte ni aucun indice de manipulation n'a été détecté dans aucun match » tout au long du tournoi, sachant que le Groupe et le Conseil de l'Europe siègent en tant que membres indépendants de ce même groupe de travail, constitué en 2019.

À l'inverse, le Groupe de Copenhague a annoncé mercredi avoir détecté sept « alertes jaunes ». Selon sa définition, l'alerte jaune est déclenchée en présence de « multiples indices d'irrégularités », qui peuvent inclure des fluctuations injustifiées des probabilités de victoire ou des rumeurs sur les réseaux sociaux.

Le Groupe s'appuie sur un système à quatre niveaux : le vert « normal », le jaune « alerte faible », l'orange « alerte élevée » et le rouge « niveau de risque le plus élevé ».

Dans ce contexte, Christian Kalb, expert du secteur des paris ayant déjà collaboré avec le Groupe de Copenhague, a affirmé, dans des déclarations à « The Athletic », que ces alertes ne signifient pas nécessairement l'existence d'une manipulation.

Kalb a précisé : « Ces alertes peuvent s'expliquer par des comportements inhabituels, comme un changement des probabilités ou une couverture de liquidité. Le volume des paris lors de la Coupe du monde est colossal, et chaque match représente des milliards de livres, ce qui rend difficile de tirer des conclusions définitives. »

Il a ajouté : « Le problème principal réside dans les conflits d'intérêts et les informations internes. Les bookmakers traditionnels peuvent utiliser les marchés de prédiction comme Polymarket pour se couvrir contre les risques lorsque tout le monde parie sur le favori ; ils se servent alors du résultat de sa non-victoire comme d'une sorte d'assurance pour réduire les pertes. »

Le rapport a indiqué que le Groupe a placé 15 matchs sous surveillance renforcée, notamment lors de la dernière journée de la phase de groupes, et a analysé 12 cas controversés.

Le Groupe a estimé le volume total des paris sur le tournoi à environ 240 milliards de dollars, soit près du double du volume des paris lors du Mondial du Qatar 2022.