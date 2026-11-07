Les dates des matchs du derby et du clasico de la Roshn Saudi League sont désormais connues à titre provisoire, après la révélation du calendrier prévisionnel de la compétition jusqu'à la fin de la saison en cours.

Des rapports de presse avaient dévoilé les détails du projet de calendrier établi par la Ligue de la Roshn Saudi League, après le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 à la fin de l'année prochaine.

Selon ce projet, le premier match entre les quatre grands sera le derby de Djeddah, entre Al-Ittihad et Al-Ahli, au stade Al-Inmaa, lors de la quinzième journée, entre les 10 et 12 décembre prochain.

Ensuite se tiendra le derby de Riyad entre Al-Nassr et Al-Hilal, au stade Al-Awwal Park, lors de la dix-septième journée, l'un des jours suivants : le 31 décembre, le 1er ou le 2 janvier.

Le premier clasico de l'année prochaine aura lieu entre les 21 et 23 janvier prochain, lorsque Al-Ahli affrontera Al-Hilal, au stade Al-Inmaa, lors de la vingtième journée de la compétition.

Lors de la vingt-deuxième journée, un nouveau clasico se jouera entre Al-Nassr et Al-Ittihad, au stade Al-Awwal Park, l'un des jours suivants : le 4, le 5 ou le 6 février prochain.

Quant au troisième clasico, entre Al-Ittihad et Al-Hilal, il se disputera au stade Al-Inmaa de Djeddah, entre les 25 et 27 février prochain, lors de la vingt-cinquième journée de la Roshn League.

Et entre les 11 et 13 mars prochain se tiendra le dernier clasico de la saison en cours, lorsque Al-Nassr affrontera Al-Ahli, au stade Al-Awwal Park, lors de la vingt-sixième journée.

Par la suite se tiendra le derby de Djeddah, entre Al-Ahli et Al-Ittihad, au stade Al-Inmaa, entre les 12 et 14 mai prochain, lors de la trente-deuxième journée.

Lors de la dernière journée se tiendra le derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Nassr, au stade Kingdom Arena, le 28 mai prochain.

À noter que certains matchs reportés de la dixième journée n'ont pas vu leur date proposée révélée dans ce projet de calendrier, au premier rang desquels le clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr.