Le club d'Al-Nassr a réussi à conserver 4 talents parmi ses plus grandes stars dans les différentes catégories d'âge, en plus de recruter de nouveaux joueurs.

Al-Nassr a publié, via son compte officiel sur le réseau social X, un tweet dans lequel il a annoncé le renouvellement des contrats d'Abdulrahman Al-Anzi, Youssef Al-Tahhan, Fawaz Al-Mashhour et Abdulrahman Sofiani.

Sofiani est considéré comme le nom le plus marquant de ce quatuor, puisqu'Al-Hilal a tenté de le recruter à deux reprises, la première fois lorsqu'il était joueur du club d'Al-Kawkab, avant qu'Al-Nassr ne parvienne à le recruter en janvier 2023.

Deux ans plus tard, Al-Hilal a tenté de nouveau de ravir Sofiani, après son entrée dans la période libre avec Al-Nassr, mais « Al-Alami » a réussi à rattraper la situation et à prolonger le contrat de son jeune talent pour une période supplémentaire.

Al-Nassr a renouvelé le contrat de Sofiani pour la deuxième fois, notamment après ses belles prestations avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Nassr lors de la précédente édition de la Jawwy Elite League.

En outre, Al-Nassr a recruté le Tunisien Yassine Salam, en provenance du club d'Al-Ettifaq, afin de renforcer ses catégories d'âge au cours de la prochaine période.

Salam n'était pas la seule recrue, puisque le club de la capitale a également annoncé le recrutement du gardien Abdulhadi Al-Alwan, en provenance d'Al-Fateh sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours.

« Al-Alami » cherche à renforcer ses rangs, afin de redresser sa situation en Jawwy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), où il souffre énormément depuis le début de la saison en cours.

Al-Nassr occupe la quatorzième place au classement avec 6 points, récoltés grâce à deux victoires et deux défaites, ce qui le menace de ne pas se qualifier pour les quarts de finale à la fin de la saison.