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L’ancien entraîneur d’Arsenal Arsene Wenger a salué la réussite de la première Coupe du monde et du Festival FIFA des moins de 15 ans à Bakou, après avoir vu 189 associations membres s’affronter dans une nouvelle formule à huit contre huit. Directeur du développement mondial du football à la FIFA, le Français estime que cet événement réduit l’écart entre les nations émergentes et les nations établies.

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Un festival mondial de la jeunesse rassemble les nations

Wenger se réjouit de la façon dont le tournoi d’une semaine a réuni plus de 3 000 joueurs, entraîneurs et officiels dans la capitale azerbaïdjanaise depuis son lancement le 22 octobre. Approuvée par le Conseil de la FIFA en décembre 2025 pour les joueurs nés en 2011 ou 2012, la compétition se dispute sur des terrains plus petits, avec des mi-temps de 20 minutes. Près de 1 000 matches sont organisés sur 20 terrains utilisés simultanément au Hovsan Competition Complex, construit spécialement pour l’occasion.

Un format adapté réduit l’écart entre les pays

Chaque délégation compte 14 joueurs et jusqu’à six membres de l’encadrement. Les équipes disputent quatre ou cinq matches de groupe, avec une répartition fondée sur les classements des sélections seniors et de jeunes et un format où chaque équipe affronte toutes les autres, avant d’être réparties en six niveaux de performance pour quatre ou cinq autres rencontres.

Évoquant l’ambiance et le format du tournoi, Wenger a déclaré : « La première chose qui ressort, c’est cette image de bonheur et d’enthousiasme. Voir le monde entier réuni ici et organiser un tournoi avec environ 190 équipes, le tout en une semaine, en [leur donnant la possibilité] de vivre au même endroit… Les joueurs ont l’air si heureux, si investis. Voir le monde entier ainsi, uni, échanger, danser et jouer, c’est tout simplement ce que le football devrait toujours permettre.

« Je dirais que cela fonctionne parfaitement. Nous voulions réduire le nombre de joueurs, ne pas jouer à onze contre onze, car l’écart entre les pays aurait été trop important. Nous voulions aussi des matches plus courts pour que tout le monde puisse rencontrer tout le monde.

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« Dans la vie, quand on aime un sport, on veut savoir ce que l’on vaut. Il faut donc jouer contre tout le monde, pour que les équipes des petits pays affrontent celles des grands pays. Elles peuvent ensuite rentrer chez elles, certainement pleines de rêves et de bons souvenirs, mais aussi en sachant sur quoi elles doivent travailler pour progresser, parce qu’elles savent où elles en sont. Pour nous aussi, pour le développement du football à la FIFA, c’est quelque chose de très important. »

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Les petites nations du football prennent confiance

Expliquant en quoi le fait de se mesurer aux meilleures équipes aide les jeunes espoirs à prendre conscience de leur potentiel, le Français de 77 ans a ajouté : « Je ne pense pas qu’un pays ait davantage droit au succès qu’un [autre], mais le nombre joue un rôle. Nous avons toutefois vu de nombreux petits pays rivaliser avec les grands. Il est donc important qu’ils se rencontrent et, comme je vous l’ai dit, ils peuvent rivaliser.

« Quand on se mesure aux autres, on découvre : ‹ Oh, je suis meilleur que je ne le pensais. › Et si je fais ceci [et] cela, je peux rivaliser avec les meilleurs. C’est donc une occasion à saisir. Pour se développer, il faut avoir des occasions. Quand on dit : ‹ Donner sa chance à chaque talent ›, il s’agit de cela. Ici, ils peuvent venir, jouer et découvrir qu’ils ont les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. »

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Des finales de prestige avant l’élargissement du tournoi

Toutes les nations participantes resteront en lice jusqu’à la dernière journée, le vendredi 30 octobre. Les vainqueurs des six niveaux seront alors sacrés au Crystal Hall de Bakou, et les champions du niveau A remporteront le trophée général. Après le tournoi des garçons de cette année, l’édition 2027 accueillera des équipes de filles venues du monde entier. À partir de 2028, les 211 associations membres de la FIFA seront invitées à engager des équipes de garçons et de filles dans des compétitions distinctes.