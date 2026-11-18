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Mauricio Pochettino a adressé un message de défi à Manchester City alors qu’il prend officiellement ses fonctions à Old Trafford. L’entraîneur argentin a embarqué à bord d’un jet privé pour l’Angleterre après son dernier match avec l’équipe nationale des États-Unis, promettant de changer le rapport de force dans la ville.

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Un message de défi à Manchester City

Pochettino est officiellement arrivé à Manchester pour prendre ses nouvelles fonctions d’entraîneur, mais l’Argentin a rapidement tempéré les attentes immédiates en demandant « du temps » pour résoudre la crise que traverse le club. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea n’a toutefois pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur le rapport de force actuel dans sa nouvelle ville. Quand une personne l’interrogeant lui a affirmé que Manchester resterait toujours acquise à City, l’homme de 54 ans a aussitôt rejeté cette idée. « Pas question », a-t-il répondu en secouant la tête, selon le Daily Mail. « Vous verrez. Donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps et ça, ça va changer », a-t-il déclaré.

Cette transition intervient à un moment critique pour Manchester United, qui s’est finalement séparé de Michael Carrick jeudi dernier. Selon certaines informations, la direction du club, menée par Omar Berrada et Jason Wilcox, a versé une indemnité de 10 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’Argentin. Cet investissement souligne l’urgence, à Old Trafford, de redresser la barre après un début de saison qui a vu le club tomber parmi les trois derniers de Premier League.

Pochettino appelle à la patience à Old Trafford

Cette nomination marque un retour rapide en Premier League pour l’ancien entraîneur de Southampton, qui a récemment conduit l’équipe nationale des États-Unis jusqu’à la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Son dernier match à la tête d’une sélection s’est soldé par une victoire 2-0 contre Haïti mardi soir à Cincinnati. Ce succès a conclu son passage sur le banc américain avant qu’il ne se concentre à nouveau sur le football de club anglais.

Évoquant l’ampleur de la tâche qui l’attend, Pochettino s’est dit enthousiaste à l’idée de relever ce défi malgré la piètre position de United au classement. « Ce nouveau défi est un grand défi, mais c’est aussi le genre de défi qui vous procure l’adrénaline que vous recherchez. Nous devons faire preuve de bon sens... Nous savons que la situation actuelle n’est pas digne d’un club comme Manchester United. Ses supporters sont incroyables », a déclaré Pochettino, selon ESPN.

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La question des courses et du rendement tactique

L’une des principales critiques adressées à l’effectif par son prédécesseur, Michael Carrick, concernait le manque d’efforts physiques après la lourde défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions. Carrick avait auparavant répondu aux critiques tactiques de Bruno Fernandes en affirmant qu’aucun système ne fonctionne si les joueurs refusent de courir. Pochettino a toutefois livré une analyse plus nuancée des efforts physiques de l’équipe.

« De manière générale, ce que je peux dire, c’est que le football est très complexe et que la question n’est pas de savoir si l’on court ou non. Il faut bien courir, courir avec un objectif, courir ensemble. Ensuite, il faut jouer, savoir ce que l’on doit faire et exprimer son talent. L’état d’esprit est très important », a expliqué Pochettino.

La crainte d’une relégation grandit avant le déplacement à Anfield

L’ampleur de la tâche qui attend le nouvel entraîneur se lit au classement de Premier League : United occupe actuellement la 18e place après 10 matches, avec une seule victoire depuis le début de la saison. Avec seulement huit points, Manchester United se trouve derrière des équipes comme Nottingham Forest et Coventry, engagé dans une lutte inhabituelle en bas de tableau. La tâche ne sera pas plus facile pour le nouvel entraîneur, dont le premier match sur le banc sera un déplacement difficile à Anfield pour affronter Liverpool ce dimanche.