Donnarumma ou Navas ? Thierry Henry fait un pronostic

L’ancien attaquant Therry Henry pense savoir qui de Donnarumma ou de Navas héritera du rôle du gardien numéro 1 au PSG.

Le PSG possède cette saison deux gardiens de grande classe en son sein, en l’occurrence Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Les deux sont des titulaires en puissance, mais ils ne pourront pas jouer tous les deux. Ça sera à Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe, de trancher.

Jusque-là, le coach argentin a refusé de faire un choix définitif. Après avoir accordé du temps de jeu à Keylor Navas lors des premières rencontres de la saison, il a lancé ce samedi Gianluigi Donnarumma dans le gardien bain. Ce dernier a ainsi pu effectuer ses débuts en Ligue 1. Des débuts plutôt réussis puisqu’il a gardé sa cage inviolée. Après la rencontre, il s’en est d’ailleurs féliciter.

Alors, qui du Costaricien ou de l’Italien va finir par prendre le meilleur et devenir l’option numéro 1 à ce poste si important. Un certain Thierry Henry a accepté de se mouiller. Consultant pour Amazon Prime, la légende française a fait part de sa prévision personnelle par rapport à ce duel de titans.

Henry s’est mouillé

« Navas ou Donnarumma ? Je peux vous dire le coach (Pochettino, ndlr) va commencer à transpirer, car il y aura des décisions à prendre. A un moment donné, vu son âge, je pense que Donnarumma va s’imposer, même si Navas s’est bien débrouillé jusque-là. Mais qui va jouer ? Dans quelle compétition ? Je ne sais pas », a-t-il déclaré après le match du jour des Parisiens.

Tout en évoquant la bataille des goals, Henry a également tenu à louer la performance de Kylian Mbappé. Conservé par Paris alors qu’il voulait rejoindre le Real Madrid, le Bondynois s’est montré irréprochable sur le terrain. Et pour l’ex-icône tricolore c’est la preuve qu’il est un « grand professionnel ». « J’ai aimé l’harmonie entre lui et les supporters au moment du but, a-t-il pourusivi. Ses actions ont amené des buts. Et quand tu retrouves en un contre un face à lui, bonne chance… Quand il est comme ça, c’est difficile de l’arrêter. Je suis très content qu’il soit resté dans notre championnat ».