Donnarumma : « Nous sommes très motivés à l'idée de participer à la Coupe du monde »

Interrogé par Sportitalia à l'issue du match entre Manchester City et le Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, le gardien italien des Citizens, s'est exprimé sur le match de barrage à venir contre l'Irlande du Nord : « Nous sommes vraiment très motivés, nous avons dîné à Londres avec le sélectionneur (Gennaro Gattuso, ndlr), nous nous parlons souvent. Je pense que nous arriverons en très bonne forme, en essayant de donner le maximum car il faut aller à la Coupe du monde, il faut y ramener l'Italie, cela ne fait aucun doute ».