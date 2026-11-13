Donnarumma, la mauvaise passe se poursuit aussi avec l’Italie : sa contre-performance lors de la soirée du renouveau italien, que fera Mancini face à la Belgique ?

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La soirée de la « renaissance » de l’Italie a aussi sa fausse note : l’erreur de Gigio Donnarumma. Une grosse bévue pour le capitaine, qui ne traverse pas non plus la meilleure période de sa carrière à Manchester City.

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QUELLE ERREUR ! L’Italie bat la France après avoir été menée, 3-1, et ce résultat redonne de l’élan et du moral à tout le football italien. Une victoire importante aussi pour Roberto Mancini, qui a reconquis le public italien après les polémiques liées à son départ de la sélection et à son transfert en Arabie saoudite, et a ramené les supporters derrière cette équipe.

Pourtant, la soirée à San Siro avait commencé de la pire des manières. À la 10e minute, alors qu’il tentait de relancer court, Donnarumma a commis une erreur fatale : il a manqué sa passe vers Barella et servi directement Michael Olise, lançant l’attaquant français dans la surface de réparation. L’ailier du Bayern s’est alors défait de Bastoni et a battu le gardien italien, lent et maladroit au moment de se baisser pour tenter l’arrêt, pour inscrire le but du 0-1. Une grave erreur qui aurait pu faire basculer le match dans une autre direction.

PAS LA PREMIÈRE CETTE SAISON Malheureusement, l’épisode face à la France n’est pas un cas isolé cette saison. Avec Manchester City aussi, Donnarumma a commis plusieurs erreurs lourdes de conséquences, en Premier League comme en Ligue des champions.

Le 24 octobre, lors de la défaite 2-1 contre Aston Villa, le gardien italien a laissé passer entre ses jambes une frappe plein axe de Nicolas Jackson. Quelques jours plus tard, le 4 novembre, lors de la victoire 3-2 sur le terrain de Leipzig en Ligue des champions, il a été battu à son premier poteau sur une frappe de Ridle Baku.

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Des épisodes différents, mais qui témoignent d’une période d’incertitude pour le gardien de l’Italie, qui s’est même retrouvé dans le viseur des supporters des Citizens, lesquels réclament son départ immédiat.

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LE PROJET DE MANCINI Il faut dire que le sélectionneur cherche à donner une identité précise à l’Italie, avec une équipe qui mise, quand c’est possible, sur la maîtrise du jeu et les relances courtes. Face à la France, le message était le même dans les premières minutes, du moins jusqu’à l’erreur de Donnarumma.

Après avoir encaissé le premier but, l’Italie a toutefois changé d’approche : le gardien et les défenseurs ont choisi de dégager loin, en cherchant Pio Esposito et son jeu dos au but en attaque, qui a permis à toute l’équipe de remonter son bloc. Une solution qui, paradoxalement, a contribué à changer la physionomie du match et à rendre le jeu italien plus efficace.

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QUE FERA-T-IL CONTRE LA BELGIQUE ? Donnarumma ne traverse pas la meilleure période de sa carrière et Mancini a déjà montré qu’il n’hésitait pas à laisser certains cadres sur le banc. Cela a été le cas de Dimarco hier, par exemple, et de Barella lui-même lors de deux des quatre premiers matches de cette nouvelle ère.

Le prochain match, contre la Belgique, sera décisif : une place en phase finale de la Ligue des nations est en jeu et un match nul suffira à l’Italie pour se qualifier. Le sélectionneur maintiendra-t-il sa confiance en son capitaine ou envisagera-t-il une autre option ? Parmi les candidats figure depuis longtemps Marco Carnesecchi, gardien de l’Atalanta qui peut se montrer plus performant, non pas tant sur sa ligne que dans la construction du jeu au pied.

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Le choix ne sera pas simple : d’un côté, l’expérience et le leadership de Donnarumma ; de l’autre, la nécessité de s’appuyer sur un gardien qui affiche davantage d’assurance que l’ancien joueur de l’AC Milan et du PSG. Que fera Mancini ?