À quelques heures d'une confrontation qui n'autorise guère les calculs, le staff technique de la sélection saoudienne surveille la situation de l'un des éléments sur lesquels s'appuie Georgios Donis dans ses choix offensifs, dans un climat d'incertitude quant à sa possible participation au match attendu face au Qatar.

Selon ce qu'a rapporté le réseau de chaînes Al Arabiya saoudien, Zakaria Hawsawi souffre d'une forte contusion au genou, ce qui a rendu incertaine sa participation face à la sélection qatarienne, dans l'attente des résultats des examens médicaux qui détermineront sa capacité à poursuivre avec l'Arabie saoudite lors de la prochaine étape.

Le réseau a précisé que Hawsawi a effectué ses entraînements du jour dans la piscine, dans le cadre du programme mis en place pour gérer la blessure, le joueur devant passer un nouveau test demain, dans une tentative du staff médical d'évaluer plus précisément l'ampleur de la blessure et son impact sur sa capacité à se déplacer et à participer.

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Le prochain test devrait reposer sur le fait que Hawsawi marche sur son pied blessé, le staff médical mesurant l'intensité de la douleur ressentie par le joueur pendant le mouvement, avant de prendre la décision finale concernant sa capacité, ou non, à disputer la confrontation face au Qatar.

Ce développement place le staff technique dirigé par Donis devant l'éventualité de perdre l'une de ses options importantes, d'autant que le peu de temps disponible avant le match ne laisse pas à la sélection une grande marge pour prendre un risque avec le joueur, sa condition physique étant le facteur déterminant pour fixer sa situation dans la liste.

Les staffs technique et médical trancheront sur la situation de Hawsawi après le test de demain, soit en l'autorisant à poursuivre sa préparation pour la rencontre, soit en l'écartant si la douleur persiste. Les prochaines heures resteront donc décisives pour déterminer si la clé offensive de Donis pourra disputer la bataille entre l'Arabie saoudite et le Qatar ou s'il en sera absent pour cause de blessure.