Donis mobilise ses forces… Al-Dosari mène la formation de l'équipe nationale saoudienne face à l'Uruguay

Le sélectionneur de l’équipe nationale saoudienne, le Grec Georgios Donis, a dévoilé le onze des « Verts » qui affrontera l’Uruguay dans un match délicat, en ouverture du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Le match se déroulera au stade Hard Rock de Miami, aux États-Unis, dans une poule particulièrement relevée qui comprend, outre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, l’Espagne et le Cap-Vert, ce qui complique d’emblée les pronostics dès le premier tour.

À noter que des conditions météorologiques défavorables pourraient perturber la rencontre.

Voici le onze de départ saoudien :

Gardien : Mohammed Al-Owais

Défense : Saoud Abdelhamid – Abdelilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Moteb Al-Harbi

Milieu de terrain : Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari et Musab Al-Juwair

Attaque : Mohammed Abou Al-Shamat – Salem Al-Dossari – Firas Al-Buraikan

Les « Verts » visent un départ idéal dans la compétition face à un adversaire de taille, l’Uruguay, premier véritable test de leurs ambitions mondiales.