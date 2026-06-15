L’entraîneur de l’équipe nationale saoudienne, Georgios Donis, a dirigé tôt ce lundi matin des tests techniques intensifs impliquant les gardiens de but et les attaquants, dans le cadre des derniers préparatifs en vue du match contre l’Uruguay, mardi à l’aube, au Hard Rock Stadium de Miami, pour le coup d’envoi de la campagne des Verts dans le groupe H de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le technicien grec a axé la dernière séance sur « l’optimisation de la préparation technique des joueurs ». les gardiens ont enchaîné des exercices intensifs de vivacité et de réflexes, notamment sur les centres et les tirs dans la surface de réparation, afin de les préparer à contenir la puissante attaque uruguayenne.

Devant, les attaquants Salim Al-Dossari, Khaled Al-Ghanam et Sultan Mandash ont enchaîné les exercices de frappe et de finition depuis l’extérieur de la surface et sur les ailes, tandis que Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan et Saleh Al-Shehri, à travers des exercices de centres et de têtes, afin d’enrichir le répertoire offensif.

Les Verts abordent ainsi la rencontre avec l’ambition d’effectuer un départ idéal dans un groupe H qui comprend également l’Espagne et le Cap-Vert. Donis mise sur la préparation physique et tactique de son effectif pour obtenir un résultat positif dès ce premier acte face à la Celeste.