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trump(C)Getty Images
Bart DHanis

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Donald Trump s’en prend violemment au sélectionneur national, qu’il juge incompétent : « Une erreur monumentale ! »

Dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump a réagi au match Angleterre-Argentine disputé mercredi. Le président américain a vivement critiqué les choix de Thomas Tuchel.

Mercredi soir, l’Angleterre menait 1-0 grâce à un but d’Anthony Gordon et semblait se diriger vers sa première finale de Coupe du monde depuis 1966, jusqu’à ce qu’Enzo Fernández égalise dans les dernières secondes.

L’Argentine a alors choisi de ne pas reculer et de tout donner pour l’emporter. Sur un centre de Lionel Messi, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire d’une tête dans le temps additionnel.

Dès l’ouverture du score, les Three Lions se sont massivement repliés, une prudence tactique qui leur a été fatale.

Trump a donc commenté la tactique britannique : « Vous avez un joueur formidable, avec qui j’ai d’ailleurs déjà joué au golf, Harry Kane, et vous le faites jouer comme défenseur supplémentaire ? »

« Ils prennent l’avantage puis ils replacent leur meilleur attaquant comme défenseur ? C’est une erreur énorme », a jugé le 47e président des États-Unis.

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