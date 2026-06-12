Donald Trump a surpris l’équipe américaine en lui adressant un message marquant à l’occasion de la Coupe du monde : « Vous avez le potentiel pour remporter le tournoi. »

Donald Trump n’a pas fait le déplacement à Los Angeles pour le premier match de la Coupe du monde des États-Unis, mais il a tout de même appelé l’équipe de l’entraîneur Mauricio Pochettino juste avant la rencontre.

Team USA a diffusé sur X des images de cet échange entre le groupe et le président américain.

« Je tiens tout d’abord à te dire que je te trouve formidable, en tant qu’homme et en tant qu’entraîneur. Tu es réputé pour ton parcours et tes succès », a déclaré Trump à Pochettino.

Les 26 joueurs écoutent avec attention. « Je sais que vous avez un effectif exceptionnel et je pense que vous avez de réelles chances de remporter le tournoi », poursuit l’ancien président.

Pour conclure, le président a souhaité bonne chance à l’équipe, et Pochettino l’a remercié pour son soutien et ses mots encourageants.

Âgé de 79 ans, le président ne sera pas présent au coup d’envoi de la rencontre, son emploi du temps ne lui permettant pas de se rendre à Los Angeles pour affronter le Paraguay, selon le directeur du groupe de travail de la Maison Blanche sur la Coupe du monde de la FIFA, Andrew Giuliani.

Cette nuit, à 3 heures du matin, heure néerlandaise, États-Unis et Paraguay lanceront leur Coupe du monde au SoFi Stadium de Los Angeles, où les locaux viseront un premier succès et trois points devant leur public.