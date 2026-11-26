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Dominik Szoboszlai a confié l’immense fierté qu’il a ressentie en menant Liverpool sur le terrain en tant que capitaine pour la première fois, mercredi, lors d’une victoire convaincante en Ligue des champions. Le milieu hongrois a joué un rôle clé dans le succès 3-0 de Liverpool sur la pelouse du Club Bruges, un résultat qui renforce sa campagne européenne.

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Une soirée marquante pour le Hongrois

Virgil van Dijk, le capitaine habituel, figurait parmi les remplaçants. Le brassard est donc revenu à Szoboszlai. Ce fut un moment historique pour l’ancien joueur du RB Leipzig, devenu le 118e joueur à porter le brassard du club d’Anfield. Il succède à Joe Gomez et Kostas Tsimikas, qui ont eux aussi dirigé l’équipe cette saison. Sa prestation a été à la hauteur de l’événement : il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score d’Alexander Isak et réalisé un contre défensif décisif juste avant la pause pour préserver la cage inviolée de Liverpool.

Revenant sur cette première en tant que capitaine, Szoboszlai s’est dit reconnaissant d’avoir eu cette occasion. « C’est déjà un privilège de jouer pour ce club », a-t-il déclaré à TNT Sports, selon des propos rapportés par le Liverpool Echo. « Porter le numéro huit est un autre privilège. Mais être capitaine de l’équipe pour la première fois, dès le coup d’envoi, c’est encore une autre histoire. C’est un moment de grande fierté. »

Un plan tactique bien exécuté

Liverpool a prolongé son excellente série avec une nette victoire 3-0 en Belgique , dans la foulée de son éclatant succès 4-0 contre Manchester United. Liverpool a aisément négocié son déplacement à Bruges grâce à un plan tactique conçu pour désorganiser la défense adverse. Dominik Szoboszlai a attribué cette victoire confortable à cette préparation minutieuse, expliquant que l’équipe avait simplement repris la formule gagnante employée contre United.

« Nous avons simplement continué à faire ce que nous avions fait contre United. Nous avions un plan clair. Nous savions qu’ils allaient venir nous défier en un contre un, alors nous nous sommes dit : “Ne prenons aucun risque derrière et essayons simplement de jouer dans leur dos” », a déclaré le milieu de terrain.

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Szoboszlai salue la vitesse de ses coéquipiers malgré un passage « délicat »

Le plan de Liverpool reposait sur la vitesse de ses attaquants pour surprendre l’adversaire, et cette approche a rapidement porté ses fruits. Revenant sur la manière dont Liverpool a appliqué ses consignes tactiques, Dominik Szoboszlai a salué la vitesse de ses coéquipiers offensifs, qui a permis d’étirer le jeu. « Nous savons qu’avec Victor [Munoz] et Bradley [Barcola], nous avons des joueurs assez rapides devant », a expliqué le milieu de terrain. « Nous avons réussi à bien les utiliser. »

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Szoboszlai a toutefois reconnu que tout n’avait pas été simple après une entame dominatrice : le changement de rythme du match a fini par contraindre Liverpool à reculer. Analysant le déroulement de la rencontre, il a ajouté : « Pendant les 30 à 35 premières minutes, nous avons fait un match extraordinaire, puis c’est devenu un peu délicat et nous avons reculé un peu. »

Cap sur le derby

L’attention se porte désormais de nouveau sur le championnat et sur l’une des affiches les plus attendues du calendrier. Liverpool se rendra à Goodison Park dimanche pour le derby de la Mersey face à Everton. Interrogé sur cette prochaine confrontation avec le rival local, Szoboszlai a répondu brièvement, mais avec impatience : « Oui. J’ai hâte ! »