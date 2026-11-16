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Domenech s’en prend à l’Italie après la défaite face à la Belgique : « Cela confirme ce qu’on pensait d’eux »

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« Nations League. La France se qualifie logiquement. La Belgique écrase les Italiens, qui confirment ce qu’on pensait d’eux. » C’est ainsi que l’ancien sélectionneur de la France, Raymond Domenech, pique l’Italie dans une publication sur X, après la lourde défaite face à la Belgique et la non-qualification de l’Italie pour les quarts de finale de la compétition.

Lors du match précédent, les faits avaient donné tort à Domenech avec la victoire de l’Italie, qui avait renversé la France. Aujourd’hui, l’ancien sélectionneur des Bleus, battus par l’équipe nationale de Lippi lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, en a rajouté, s’attirant les inévitables réponses cinglantes à sa publication. « Si tu savais ce que les Italiens pensent de toi, tu es l’image de la défaite en plus d’être un mauvais perdant… », écrit un utilisateur en français. De nombreux Italiens, comme ils l’avaient déjà fait quelques jours plus tôt, ressortent quant à eux les images de l’Italie soulevant la Coupe du monde après la finale de Berlin.