Domenech furieux contre Sampaoli

L’ancien sélectionneur français n’a pas aimé les explications du coach de l’OM concernant le retour en grâce de Dimitri Payet.

Dimitri Payet est actuellement l’homme en forme de l’Olympique de Marseille. Le Réunionnais enchaine les bonnes prestations. Vendredi dernier contre Reims il a même signé son premier match à trois gestes décisifs depuis sa période stéphanoise.

L’international français retrouve presque une seconde jeunesse, et la présence de Jorge Sampaoli sur le banc phocéen n’est certainement pas étrangère à cette situation. Le coach argentin ne s’est d’ailleurs pas gêné pour s’attribuer le mérite de la métamorphose que connait l’ancien lillois.

L'article continue ci-dessous

« Par rapport à sa carrière, il faut comprendre la raison de son irrégularité et lui donner les outils pour que ses baisses de forme ne se reproduisent pas, a déclaré le technicien argentin. Que le football soit à la hauteur de ses diverses tentations et qu’il soit sa priorité absolue. (…) C’est difficile pour les footballeurs de garder leur motivation et c’est à nous (entraîneurs) de leur donner les outils pour qu’ils maintiennent leur niveau de concentration au-dessus du reste ».

Ces déclarations, même si elles ont du sens, n’ont pas plu à un certain Raymond Domenech. L’ancien patron des Bleus, qui vient de retrouver un poste de consultant suite à un court passage sur le banc de Nantes, estime que Sampaoli a manqué de respect envers ses confrères à travers les propos qu’il a tenus.

« Je suis heureux que quelqu’un ait enfin trouvé la recette pour motiver les joueurs. Depuis le temps qu’on essayait… C’est extraordinaire, a commencé par déclarer Domenech avec ironie. Ce qu’il (Sampaolià dit, c’est : ‘Les autres avant, c’étaient des cons, ils n’ont pas su faire. Moi je vais vous montrer que je sais faire.‘ Ça se trouve, il va réussir. (…) Mais pour moi, c’est considérer que ceux d’avant, ce sont des abrutis. »