Domenech : "Benzema n’aurait pas dû parler de Mbappé"

L’ancien sélectionneur des Bleus n’a pas aimé les déclarations de Karim Benzema à propos de Kylian Mbappé.

Désireux d’être entouré des meilleurs joueurs au sein de son équipe du Real Madrid, Karim Benzema a confié il y a quelques jours qu’il serait très content d’avoir Kylian Mbappé comme coéquipier en club à partir de la saison prochaine.

Cette déclaration a été très bien perçue par les fans de l’équipe castillane, excités à l’idée de voir une star planétaire débarquer à Bernabeu. En revanche, elle n’a pas dû plaire à tout le monde en France. Et il n’y a pas qu’au PSG que cela a fait grincer des dents.

Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur national, estime que Benzema n’aurait pas dû se montrer aussi prolixe sur le sujet. Pour lui, ce n’est pas du tout le moment d’évoquer l’avenir en club des joueurs.

« On a parlé de Benzema jusqu’à présent et maintenant on va parler de Benzema et Mbappé au Real, a-t-il regretté lors d'une intervention dans L'Equipe du Soir. Puis, on va attendre que Mbappé lui réponde. Mais on joue l’Euro, je trouve ça d’une maladresse sans nom. Il n’avait qu’une seule chose à répondre : ‘On joue le championnat d’Europe et on aura le temps de parler de ça à un autre moment’. Et personne ne lui en aurait voulu ».

« C’est remettre des parasites au milieu »

Domenech est certain que Deschamps est contrarié par la sortie médiatique de son joueur car ce n’est pas ainsi qu’on prépare les grandes compétitions : « Il prépare l’Euro et il vient de revenir. Avec l’Équipe de France, on parle que de lui et de son adaptation, et lui il nous ramène au Real Madrid. Didier Deschamps doit être comme un fou. Il ne va pas en parler mais c’est complètement remettre des parasites au milieu. C’est pour cela que tous les sélectionneurs veulent toujours que les joueurs sachent où ils vont avant une grande compétition et que tout soit réglé. C’est une pollution permanente, on ne va parler que de ça. »

L’avenir dira si Benzema s’est trompé de timing en déroulant le tapis rouge à Mbappé pour un transfert au Real. Mais, en attendant, tous les feux sont au vert du côté de Clairefontaine et l’entente entre les joueurs est optimale en apparence.