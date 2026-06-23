L'ailier belge Jérémie Doku effectue son retour en sélection pour le dernier match de poules de la Coupe du monde, actuellement disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Il avait pris part au premier match, conclu par un nul 1-1 face à l’Égypte, puis il avait manqué la deuxième rencontre, terminée sur un 0-0 contre l’Iran.

Si la Fédération belge avait évoqué une infection respiratoire aiguë pour justifier son absence contre l’Iran, le joueur a révélé sur Instagram que la véritable raison tenait à la naissance de son premier enfant.

Sur son compte Instagram, l’intéressé a exprimé sa gratitude : « Merci à tous pour vos marques d’affection, vos vœux et vos gentils messages au cours de ces derniers jours. »

Il a ajouté : « Shirin (sa femme) et Brice (son fils) se portent bien, et mon cœur déborde de gratitude. Accueillir mon fils dans ce monde est l’une des plus grandes bénédictions que Dieu m’ait jamais accordées. »

Il a conclu : « Merci à l’équipe de Belgique pour son soutien. Il est désormais temps de revenir au football et de représenter mon pays sur la plus grande scène. »

La Belgique affrontera la Nouvelle-Zélande samedi matin pour son dernier match de poules, avec l’objectif de l’emporter et de valider son billet pour le tour suivant.