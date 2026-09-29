Nathaniel Brown n’a disputé que sa dixième sélection contre la Grèce. Mais le latéral gauche de 23 ans du Bayern faisait déjà partie des joueurs les plus expérimentés du onze de départ allemand. Seuls Jonathan Tah et Joshua Kimmich comptent nettement plus de sélections, tandis que Karim Adeyemi et Felix Nmecha devancent Brown de peu dans ce classement.

Le sélectionneur Jürgen Klopp a sans doute dû se creuser la tête à de nombreux postes avant sa première liste. Mais le côté gauche de la défense semblait bien pourvu à court comme à long terme grâce à Brown. Comme attendu, Klopp l’a titularisé lors de ses deux premiers matches internationaux, aux Pays-Bas puis contre la Grèce. Le problème : Brown s’est montré globalement décevant. Exactement comme dernièrement au Bayern, où il a perdu du terrain dans la concurrence avec Alphonso Davies.

Lors des deux matches internationaux, Brown a certes apporté quelques choses vers l’avant. Sur sa meilleure action, il a offert à Karim Adeyemi l’énorme occasion spectaculairement manquée lors du 1-1 contre les Pays-Bas. Dans l’ensemble, Brown a toutefois manqué de tranchant. Lors de la décevante défaite 1-0 contre la Grèce, par exemple, un seul de ses huit centres a trouvé preneur.

Mais c’est surtout son comportement défensif insuffisant qui a été préoccupant. Brown a eu de grandes difficultés face à ses adversaires rapides, Crysencio Summerville et Konstantinos Karetsas, et des espaces se sont régulièrement ouverts dans son dos. Sur l’égalisation tardive des Pays-Bas, Brown a en plus perdu son duel direct avec le buteur Cody Gakpo.

Équipe d’Allemagne : Raum et Mittelstädt vont maintenant pouvoir se montrer

Comme la plupart des joueurs du premier groupe, Brown a lui aussi quitté le rassemblement de la sélection lundi. Doit-il désormais craindre pour sa place de titulaire ? Lors des deux autres matches internationaux, contre la Serbie jeudi puis en Grèce dimanche, David Raum et Maximilian Mittelstädt vont pouvoir se montrer.

Ces deux joueurs se sont livré un duel permanent ces dernières années pour la place de latéral gauche, jusqu’aux débuts de Brown en octobre 2025, avant qu’il ne s’impose comme titulaire au printemps. Lors de la Coupe du monde, Brown était un titulaire indiscutable et s’est imposé comme l’un des rares motifs de satisfaction dans une équipe d’Allemagne en difficulté. Sa récompense : un transfert à 50 millions d’euros de l’Eintracht Francfort au Bayern, où il s’est immédiatement retrouvé l’été suivant dans une position très prometteuse.

Son rival Alphonso Davies sortait alors de mois compliqués. Tout juste remis d’une rupture des ligaments croisés, le joueur de 25 ans avait subi une déchirure musculaire à la fin de la saison précédente. Lors de la Coupe du monde à domicile si attendue, Davies n’a finalement joué que 16 minutes avec le Canada. De nouveau touché, il est revenu à Munich, s’est d’abord entraîné individuellement et n’a cumulé que 66 minutes sur l’ensemble des matches amicaux.

Dans le même temps, la nouvelle recrue Brown s’est mise en évidence grâce à de bonnes performances et a aussi prouvé sa polyvalence. En raison de problèmes d’effectif en attaque, Brown a débuté en numéro 10 lors de la victoire 2-1 contre le Borussia Dortmund en Supercoupe et a inscrit le but de l’ouverture du score, décisif pour la suite. Brown lui-même s’est d’ailleurs montré surpris par ce positionnement inhabituel : « Surtout lors des premiers matches, je pensais quand même que j’allais être utilisé arrière gauche. »

IMAGO

Bayern : Alphonso Davies fait partie des gagnants du début de saison

Cette décision de l’entraîneur Vincent Kompany n’a pas seulement surpris Brown, mais aussi Klopp. « Enfin, on a un arrière gauche, et ils le font jouer en numéro 10 », s’est plaint Klopp lors du duel contre le VfB Stuttgart sur Sat1. Bien sûr sur le ton de la plaisanterie, même s’il devait tout de même être un tout petit peu sérieux. Quand la situation de l’effectif au milieu offensif s’est finalement détendue, Brown est revenu à son poste de prédilection, où il se bat désormais avec Davies, remis de sa blessure, pour du temps de jeu.

Brown a débuté en Coupe d’Allemagne contre le VfL Osnabrück puis en Bundesliga contre l’Elversberg, mais après des prestations plutôt décevantes, il a à chaque fois été remplacé tôt par Davies. Contre Elversberg, le retournement de situation est finalement aussi venu grâce à la contribution de Davies. Lors du match d’ouverture de la Ligue des champions contre le FK Bodö/Glimt, Brown est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Contre l’Union Berlin, il n’est entré que juste avant la fin, après que Davies eut brillé avec deux passes décisives.

Au total, le Canadien compte déjà quatre contributions décisives cette saison. Davies semble physiquement aussi affûté qu’il ne l’avait plus été depuis longtemps, se rapproche de son meilleur niveau d’antan et fait partie des gagnants du début de saison.

Alors que Brown a désormais aussi trébuché en sélection, Davies profite d’ailleurs de sa lune de miel retardée. Comme un voyage juste après son mariage cet été n’avait pas pu se concrétiser pour des raisons de calendrier, il a renoncé, après en avoir discuté avec le sélectionneur Jesse Marsch, aux matches amicaux du Canada durant cette trêve internationale. Lundi, Davies a partagé sur Instagram une vidéo d’un match de beach-volley sur une plage bordée de palmiers.