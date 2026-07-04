Doi affirme : « La France possède les meilleurs attaquants du monde… et nous ne redoutons pas cet obstacle face au Paraguay. »

Désiré Doué, l’ailier français, a salué la puissance offensive des Bleus avant leur affrontement contre le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « La concurrence au sein de l’équipe de France ? Cela nous pousse tous à nous surpasser. Sur le plan défensif, nous sommes extrêmement solides. Nous possédons d’excellents milieux de terrain et les meilleurs attaquants du monde. Le sélectionneur a constitué un groupe de 26 joueurs où chacun a un rôle à jouer. Je suis prêt et je donnerai 100 % dès que j’en aurai l’occasion. »

Interrogé au sujet de son coéquipier Warren Zaïre-Emery, il ajoute : « Warren est un joueur exceptionnel, doté de l’état d’esprit d’un champion. Il le démontre chaque jour, avec la même énergie et la même détermination. »

Interrogé sur une éventuelle titularisation, il a répondu avec prudence : « Je ne sais pas. Nous formons un groupe et c’est la Coupe du monde, une compétition unique. L’entraîneur prend les décisions, mais tous les joueurs comptent. Il n’y a aucune rancœur envers Bradley Barcola. »

Interrogé sur son apport potentiel, il a répondu : « Vous connaissez déjà mes qualités. Je peux apporter un plus tant en défense qu’en attaque sur le terrain. »

Interrogé sur les conditions météorologiques, il a ajouté : « Nous savons que les conditions météorologiques seront difficiles demain. Cela pourra profiter à l’une ou l’autre des deux équipes. Il faudra beaucoup d’énergie. Quand on joue par temps chaud, on transpire davantage et on perd plus d’eau. Parfois, il est alors difficile de rester concentré. Nous nous y habituons progressivement, et demain, nous serons prêts. »

Concernant la rencontre face au Paraguay, il a ajouté : « La patience sera clé, mais nous devrons jouer à notre niveau, avec une intensité élevée, en créant des occasions et en faisant preuve d’efficacité. »

Interrogé sur le statut de favori de la France, il a répondu : « Nous ne ressentons aucune pression. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous étions les grands favoris avant le tournoi, et nous le serons demain face au Paraguay. Mais cela ne garantit pas la victoire. Il faudra tout donner pour l’emporter, et aborder le match avec le plus grand sérieux. »

Interrogé sur sa première Coupe du monde, il confie : « Je savoure chaque instant de ma première Coupe du monde. Tous les joueurs sont débordants de joie. C’est une compétition formidable. Si je souris pendant l’hymne national, c’est parce que je suis heureux d’être ici. »

Il a également salué son coéquipier Michael Olesi : « C’est un joueur exceptionnel. Il a délivré cinq passes décisives et nous apporte énormément sur le terrain. Tous les joueurs s’entendent bien avec lui ; il est discret et calme face aux médias. »

Pour conclure, il a comparé son style à celui de Parkola : « Nous possédons de nombreux atouts et nos profils se complètent. Je peux évoluer à plusieurs postes, tandis que Bradley est avant tout un ailier. Il est rapide balle au pied comme sans ballon, alors que je préfère les petits espaces. »