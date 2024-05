Dogeverse en plein essor : Prévente atteint 15 millions de dollars, ne manquez pas les derniers jetons $DOGEVERSE !

Découvrez Dogeverse, un projet crypto innovant avec une prévente atteignant 15 millions de dollars. Ne manquez pas les derniers jetons $DOGEVERSE !

Dans l’univers des cryptomonnaies, les choses bougent constamment. Les idées fusent de toute part. Les initiatives rivalisent d’originalité. Pour sa part, Dogeverse se distingue par son infrastructure multichaîne unique. Il transcende les caractéristiques déjà bien connues des meme coins. Le projet s’articule autour de sa mascotte Cosmo. Ce chien mythique est capable de voyager entre les étoiles. À ce jour la prévente de Dogeverse a permis de lever plus de 15 millions de dollars. Les investisseurs ne doivent pas manquer les derniers jetons $DOGEVERSE pour faire partie de l’aventure !

Dogeverse : l’essentiel à savoir sur un meme coin unique en son genre

Créé dans le cadre de l’énorme écosystème Doge, Dogeverse se distingue par son approche ludique et révolutionnaire. Au centre de ce projet se trouve Cosmo, un chien mythique né de l'effondrement d'une supernova. Celui-ci possède la capacité unique de réaliser des hypersauts entre les étoiles de l'univers crypto. Il symbolise ainsi la compatibilité interchaînes de Dogeverse.

Une infrastructure multichaîne robuste

Dogeverse intègre à la fois Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche, et Base. Cette architecture permet aux détenteurs de $DOGEVERSE de transférer leurs jetons entre ces réseaux sans perdre le contrôle de leurs actifs. Grâce à sa compatibilité avec Solana, les transactions se font dans les meilleures conditions :

- Transferts ultra-rapides ;

- Faibles coûts ;

- Meilleure évolutivité.

Un déploiement réfléchi

La feuille de route de Dogeverse est ambitieuse et bien définie, soutenue par des tokenomics stratégiques. Sur une offre totale de 200 milliards de jetons, 15 % ont été alloués à la prévente. Le financement du projet et les efforts de marketing reçoivent chacun 25 % des jetons. Les fonds dédiés au staking et à la liquidité se partagent 30 % équitablement. 5 % sont réservés aux cotations en bourse.

Une utilité réelle pour le $DOGEVERSE

Dogeverse se distingue des autres meme coins récents par son utilité réelle. Bien sûr, le projet capitalise sur la popularité des meme coins. Cela joue un rôle certain dans son succès et augmente les opportunités de rendement. En même temps, les détenteurs de $DOGEVERSE peuvent obtenir un revenu passif via le staking.

Une prévente ayant levé plus de 15 millions $

La prévente de Dogeverse se termine le 3 juin 2024 à 12h00. Cela offre ainsi une dernière chance aux investisseurs d'acquérir le token à faible prix. Quelques jours avant le terme de cette première phase, le token $DOGEVERSE est proposé au prix attractif de 0,00031$. Ce prix pourrait rapidement augmenter après la cotation sur les échanges décentralisés.

Jusqu'à présent, Dogeverse a réussi à lever plus de 15 millions de dollars. Cela manifeste l’importante popularité du jeton et les perspectives d’évolution de son cours. Cette levée de fonds significative reflète la confiance du public dans l'avenir prometteur de Dogeverse.

L'engouement autour de Dogeverse est également palpable sur les réseaux sociaux. De nombreux influenceurs, investisseurs et passionnés discutent activement du projet. Citons entre autres Jacob Crypto Bury. Cet influenceur crypto bien connu a exprimé son optimisme quant à l'avenir de Dogeverse. Il serait possible que la valeur du token grimpe à 1$ dans le futur. Selon ses dires, « Dogeverse fédère tous les fans de memes ».

Des fonctionnalités attrayantes pour les investisseurs

Dogeverse se distingue principalement par son aspect « multi-chaînes ». Le jeton a été conçu pour permettre une interaction facile et fluide à travers les 6 blockchains majeures citées plus haut.

En plus de cette compatibilité, Dogeverse propose donc un programme de staking attractif. Les détenteurs de jetons peuvent tous participer à ce programme. Ils prétendent ainsi à des rendements annuels estimés à 51 %. Actuellement, plus de 30 milliards de jetons DOGEVERSE ont déjà été stakés, représentant plus de 15 % de l’offre totale.

Avec les listings en bourse désormais imminents, cette proportion pourrait augmenter. En effet, de plus en plus d’investisseurs cherchent à multiplier leurs gains potentiels.

Une autre caractéristique importante de Dogeverse est la gestion de son offre de jetons. Une part significative de l’offre est verrouillée et hors de circulation. Cela évite que le marché soit inondé de DOGEVERSE. Cette stratégie aide à maintenir le prix stable, en réduisant les risques de dévaluation due à une offre excessive. De plus, l'offre de Dogeverse est plafonnée. Cet aspect prévient l'inflation et assure une rareté contrôlée du jeton.

Comment acheter le Dogeverse durant la prévente ?

Si vous souhaitez acheter le token DOGEVERSE avant la fin de la prévente, vous devez procéder étape par étape. Voici comment faire :

Étape 1 : préparer les fonds

La première étape consiste à créer un portefeuille DeFi et à l'approvisionner en fonds. Vous pouvez choisir parmi une variété de portefeuilles compatibles avec les six réseaux blockchain pris en charge par Dogeverse : Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Solana, et Base. Parmi les options populaires, on trouve MetaMask et Coinbase Wallet.

Étape 2 : connecter le wallet crypto

Rendez-vous sur le site officiel de Dogeverse et connectez votre portefeuille. Le site supporte plusieurs portefeuilles DeFi, donc choisissez celui que vous avez configuré à l'étape précédente. Assurez-vous que votre portefeuille est bien connecté avant de continuer.

Étape 3 : acheter $DOGEVERSE

Une fois votre portefeuille connecté et approvisionné, vous êtes prêt à acheter des tokens DOGEVERSE. Sur le site de prévente, saisissez le montant de tokens que vous souhaitez acheter dans la case appropriée et cliquez sur le bouton « Acheter ». Une notification apparaîtra dans votre portefeuille, vous demandant de confirmer l'autorisation de l'achat. Assurez-vous de confirmer cette transaction.

Étape 4 : recevoir les tokens au terme de la prévente

Après avoir complété votre achat, il vous faudra attendre la fin de la prévente pour recevoir vos tokens DOGEVERSE. Une fois la prévente terminée, les tokens seront directement déposés dans votre portefeuille connecté. Vous pourrez ensuite échanger vos tokens sur divers échanges décentralisés (DEX). Éventuellement, cela sera envisageable sur des échanges centralisés (CEX) une fois qu'ils y seront répertoriés.

Roadmap du Dogeverse

La feuille de route du Dogeverese se divise en 5 phases bien distinctes qui se détaillent de la manière suivante.

Phase 1: le Big Bang

Mise en ligne du site web : lancement du site officiel du projet. L’objectif étant de fournir des informations essentielles sur la crypto-monnaie et son équipe ;

Rédaction du contrat : création du Smart Contract (contrat intelligent) qui régit les opérations de la crypto-monnaie sur la blockchain ;

Création des canaux sociaux : établissement des comptes officiels sur les plateformes de médias sociaux. Cela permet à l’équipe d’interagir avec la communauté naissante et diffuser efficacement des informations sur le projet.

Phase 2: développement

Audit du contrat : vérification par des experts indépendants du contrat intelligent. Cela a pour but de garantir sécurité et bon fonctionnement ;

Début de la prévente : lancement de la prévente. Les investisseurs peuvent alors acquérir des jetons avant le lancement officiel de la crypto-monnaie ;

Construction de la communauté : engagement actif avec la communauté naissante. Il s’agit ici d’encourager la participation et la fidélité des investisseurs.

Phase 3: sensibilisation

Lancement du marketing : déploiement de campagnes de marketing. Cela va accroître la visibilité de la crypto-monnaie et attirer de nouveaux investisseurs ;

Demande d'inscription sur CoinMarketCap : Soumission d'une demande d'inscription sur CoinMarketCap. C’est une plateforme incontournable de suivi des crypto-monnaies. Cette action permettra d’augmenter la crédibilité et la visibilité du projet ;

Demande d'inscription sur CoinGecko : Soumission d'une demande d'inscription sur CoinGecko. C’est une autre plateforme de suivi des crypto-monnaies. Cela va renforcer la présence et la visibilité du projet.

Phase 4: expansion

Premières inscriptions sur les DEX : listing initial de la crypto-monnaie sur des plateformes d'échanges décentralisées. Les investisseurs pourront alors échanger les jetons en toute autonomie ;

Mise à jour de DEXTools : mise à jour de DEXTools, un outil d'analyse et de surveillance des échanges décentralisés. Une fois encore, cela va améliorer la visibilité et l'accessibilité de la crypto-monnaie ;

Mise à jour de Birdeye : mise à jour de Birdeye, un autre outil d'analyse et de surveillance des échanges décentralisés. La présence et la visibilité du projet sur ces plateformes seront optimisées.

Phase 5: voyage cosmique

Premières inscriptions sur les CEX : listing initial de la crypto-monnaie sur des plateformes d'échanges centralisées. L’accessibilité et la liquidité sont accrues ;

Poursuite du marketing : poursuite des efforts de marketing pour maintenir l'intérêt des investisseurs. Il est important d’attirer encore de nouveaux participants ;

Incitations de la communauté : mise en place de programmes d'incitation pour encourager encore la participation active de la communauté. Il est nécessaire de consolider l'engagement des investisseurs dans le projet.

Conclusion : saisissez votre chance de participer à l’aventure Dogeverse

Dogeverse représente une belle fusion de technologie et d'imagination. Le projet de démarque par l’optimisation des transactions grâce à une infrastructure multi-chaînes. À cela s’ajoutent des programmes de staking attractifs. Avec une prévente dépassant les 15 millions de dollars et un soutien croissant des influenceurs crypto, Dogeverse semble être incontournable. Les investisseurs potentiels devraient considérer les dernières opportunités d'acquisition de $DOGEVERSE. En effet, la prévente va bientôt tirer sa révérence.