DNCG : quelles conditions pour que les Girondins de Bordeaux puissent jouer en Ligue 2 en non en National 1 la saison prochaine

Au début du mois de juillet, le club des Girondins de Bordeaux va passer devant la DNCG avec l’espoir de sauver sa place en Ligue 2.

Les Girondins de Bordeaux et tous ses supporters sont en train de trembler. Le club aquitain pensait avoir vécu le pire avec la descente subie en Ligue 2 à l’issue d’une saison catastrophique, mais il se peut finalement que ça ne soit pas le cas. La DNCG l’a rétrogradé au 3e niveau, à savoir le National 1, le 14 juin dernier.

Quand Bordeaux connaitra son verdict final ?

Officiellement, la date de l’audition devant la commission d’appel de la FFF n’a pas encore été fixée. Mais selon toute vraisemblance, elle aura lieu durant la première quinzaine du mois de juillet. Le temps presse pour Gérard Lopez et ses disciples afin de trouver les solutions pour la survie.

Pourquoi Bordeaux a été rétrogradé en National 1 ?

Le gendarme financier du football français a donc tapé fort et prononcé une sanction radicale à l’encontre des Marine et Blanc. Il demande aujourd’hui plus de certitudes sur trois points clés à en croire le média 20minutes.fr. Des points fondamentaux au maintien du club au scapulaire en Ligue 2 : à savoir réduire davantage la dette des Girondins, la garantie des ventes de joueurs au Mercato ainsi que sur le remboursement.

Ces derniers ne pourront même pas objecter le fait qu’ils n’ont rien vu venir, vu qu’ils étaient déjà en sursis. Leur situation financière a donc été évaluée une deuxième fois, et elle n’était pas plus reluisante qu’initialement. Les responsables, et à leur tête Gérard Lopez, n’ont pas été capables de remonter la pente et éviter la catastrophe redoutée.

Ce n’est pas la première fois que le club sextuple champion de France se retrouve dans une situation aussi critique. C’était déjà le cas l’année dernière après le désengagement le désengagement de l’ancien actionnaire King Street. Un groupe qui a lui-même hérité de la datte de la part de GACP. L’arrivée de Lopez aux commandes avait permis de de redresser la situation grâce à l’apport de garanties financières.

Quel est le déficit budgétaire des Girondins ?

Selon les chiffres communiqués par l'AFP, le club au scapulaire affiche 65 millions d'euros de dette et 40 millions d'euros de déficit hors transfert. Et il ne disposait pas des 40 millions d'euros nécessaires pour figurer en L2 la saison prochaine.

Gérard Lopez, qui prévoyait de financer cette dernière somme à hauteur de 10 millions d'euros de sa poche, et de 30 millions d'euros via un accord avec ses créanciers, est arrivé sans rien lors du dernier passage devant la DNCG.

Combien Gérard Lopez peut injecter de l’argent dans les caisses du club ?

Le propriétaire des Marine et Blanc a confirmé qu’il allait mettre 10M€ de sa poche pour éviter la catastrophe. Mais, il attend d’autres entrées d’argent, notamment liées aux ventes des joueurs. Il s’agit aussi de trouver des accords avec les quelques partenaires financiers (King Street et Fortress) dont Bordeaux dispose.

« Aujourd'hui, il s'agit de trouver une solution main dans la main et de manière constructive pour le bien du club, a-t-il confié à L’Equipe il y a quelques jours. Les discussions sont constructives. Ils voient aussi l'effort que je fais, puisque je remets de l'argent à perte ».

Y a-t-il eu un précédent chez les clubs historiques du football français ?

Bordeaux a déjà connu une rétrogradation administrative. C’était à la fin de la saison 1990/1991 et pour les mêmes raisons, à savoir un déficit budgétaire. Une condamnation qui avait sonné le glas du règne de l’emblématique président, Claude Bez. 31 ans après, l’histoire risque donc se répéter pour ce club qui fait pourtant partie des monuments du football français.

Si le club aquitain ne parvient pas à trouver les garanties financières, il encourrait même un dépôt de bilan. Auquel cas il connaitrait le même sort que le RC Strasbourg, renvoyé au 5e échelon à la fin des années 2000 à cause de problèmes économiques. Ça serait un bien triste dénouement pour un club considéré comme un monument du football français.