Djokovic explose et foudroie Zverev au tournoi de tennis de Pékin

Le Serbe Novak Djokovic a créé une énorme surprise en éliminant l'Allemand Alexander Zverev, numéro deux mondial, au stade des quarts de finale du tournoi de tennis de Pékin (500 points), après l'avoir battu (2-1), ce dimanche, pour décrocher sa place en demi-finale.

Djokovic, âgé de 39 ans et onzième au classement mondial, a réussi à renverser son retard face à Zverev, son cadet de dix ans, en s'appuyant sur sa grande expérience et sa capacité à gérer les moments décisifs, pour s'imposer malgré la difficulté de la tâche face à l'un des meilleurs joueurs du monde.

La star serbe, sacrée à 24 reprises en Grand Chelem, a livré une performance solide qui lui a permis de surmonter la perte du premier set sur le score de 4-6, avant d'imposer sa supériorité dans les deuxième et troisième sets sur le même score, mettant un terme aux espoirs de son adversaire allemand de poursuivre son parcours dans le tournoi.

Zverev, numéro deux mondial, abordait cette confrontation avec de grandes ambitions, cherchant à poursuivre ses résultats remarquables et à se battre pour la tête du classement mondial, mais Djokovic a réussi à stopper sa progression en s'appuyant sur sa longue expérience des grandes compétitions.

Djokovic a rendez-vous en demi-finale avec le Russe Daniil Medvedev, sixième au classement mondial, qui s'est qualifié pour ce même tour après sa victoire sur l'Argentin Francisco Cerundolo en deux sets à zéro, sur le score de 7-6 (7-4) et 6-3, laissant les amateurs de tennis attendre une confrontation relevée entre deux des plus grandes stars de la discipline.