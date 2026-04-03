Dix mois plus tard… Le « papier magique » de Blanc redonne vie au cœur de Consisao avec l'Union

Le match opposant Al-Ittihad à Al-Hazm, qui a réuni les deux équipes ce vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, a vu le retour en grâce du joueur Abdulrahman Al-Aboud, qui a livré une prestation remarquable mettant en avant ses qualités techniques et contribuant de manière évidente au déroulement de la rencontre.

Al-Aboud est entré en jeu à la 64e minute de la seconde mi-temps, dans le but pour l'entraîneur portugais Sergio Conceição de renforcer l'attaque d'Al-Ittihad.

Et c'est effectivement Al-Aboud qui a inscrit le premier but de la rencontre à la 72e minute de la seconde mi-temps, après avoir reçu une passe magique de l'Algérien Hossam Aouar.

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Il s'agit du premier but d'Al-Aboud cette saison toutes compétitions confondues, lui qui a clairement souffert ces derniers temps, tant de la mise à l'écart par l'entraîneur portugais que d'une blessure.

Le dernier but marqué par Al-Aboud remonte au 15 mai 2025, lorsqu’il avait trouvé le chemin des filets face au leader lors de la 32e journée de la saison dernière en Ligue Roshen, où il était alors l’un des atouts majeurs de l’ancien entraîneur français Laurent Blanc.

Al-Aboud est revenu après 10 mois pour laisser sa première empreinte cette saison, redonnant ainsi un nouveau souffle à Consesao, qui souffre de résultats en dents de scie et d'une nette baisse de forme, avec des menaces de limogeage.







