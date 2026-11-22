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Mené par Villarreal, le Barça a renversé la situation pour s'imposer 3-2 au terme d'un match haletant au Spotify Camp Nou, lors de la 13e journée de Liga.

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Selon le quotidien Sport, dans son analyse du match, le Barça a manqué de maîtrise et de précision dans la finition, jusqu'à ce que le but de Gerard Martín enflamme les supporters et déclenche la tempête de la révolte entre la 57e et la 67e minute.

Gerard Martín fait partie de ces joueurs toujours prêts à apporter ce dont l'équipe a besoin. Travailleur et infatigable, il s'est battu pour chaque occasion qui lui a été offerte, comme s'il ne la méritait pas.

Ce sens des responsabilités et ce travail acharné ont été couronnés par une récompense méritée face à Villarreal : le défenseur du Barça a lancé la révolte d'un but de la tête, lui qui avait failli marquer un but similaire lors du Clasico.

Le but inscrit par Gerard Martín à la 57e minute a relancé le Barça dans le match et galvanisé l'équipe.

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Quatre minutes plus tard seulement, Fermín López égalisait, puis, à la 67e minute, le but contre son camp de Pau Navarro donnait l'avantage aux locaux.

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Le Barça s'est ensuite montré brillant, sans se laisser perturber par les erreurs qui avaient failli le condamner lors d'un début de match catastrophique. Les deux buts inscrits par Buchanan et Oluwaseyi en l'espace de deux minutes s'étaient transformés en un fardeau très lourd pour l'équipe de Hansi Flick.

Le penalty manqué par Lamine Yamal, ainsi que deux coups francs directs restés sans effet, avaient placé l'équipe catalane dans une situation délicate, dont seule une équipe ayant l'étoffe d'un leader pouvait se sortir.

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Car lorsque le talent seul ne suffit pas, l'expérience et le professionnalisme, fondements de la compétitivité, font la différence. Lors des 11 matchs disputés par Gerard Martín en Liga jusqu'à ce dimanche, il n'avait tenté que deux tirs, dont un seul cadré.

C'était face au Real Madrid lors du Clasico, obligeant le gardien Lunin à une parade exceptionnelle pour empêcher un but qui aurait porté le score à 2-1 et qui aurait peut-être constitué un tournant décisif.

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La juste récompense du travail acharné fourni par Gerard Martín est arrivée face à Villarreal, qui s'était retranché derrière une avance confortable au score.

Et ce ne fut pas la seule contribution décisive de Gerard Martín, qui excelle aussi bien en défense centrale qu'au poste d'arrière latéral, et qui sait corriger les erreurs et sauver l'équipe dans les moments difficiles.

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C'était le fruit de l'état d'esprit d'un joueur totalement immergé dans ce match, au cours duquel il a inscrit son premier but de la saison, le deuxième de sa carrière professionnelle.

Son premier but au Camp Nou est intervenu un an jour pour jour après que Flick l'a aligné en défense centrale face à l'Athletic Bilbao, le jour de la réouverture du stade.

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Son précédent but, il l'avait inscrit au stade de Montjuïc le 2 mars 2025, face à la Real Sociedad.

Une coïncidence relie les deux buts : lors de ce match, Gerard Martín avait marqué à la 25e minute, avant que Casadó n'inscrive le deuxième but à la 29e minute. Ce jour-là aussi, les supporters avaient célébré deux buts en quatre minutes.

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Gerard ne s'est pas contenté de lancer la révolte : il a aussi stoppé les tentatives de Villarreal de renverser le cours du match grâce à deux interventions défensives décisives, préservant le score de 3-2.

Le deuxième élan de cette remontée est venu de Fermín López. Sa perte de balle avait été à l'origine du premier but de Villarreal, puis Julachi avait repoussé, en seconde période, une frappe puissante de sa part qui filait vers le coin opposé.

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Le rayonnement de Fermín n'est pas le fruit du hasard : il abordait ce match avec 7 buts pour 23 tirs en Liga, dont 13 cadrés.

Avec ce but égalisateur, Fermín a atteint la barre des 8 buts, total qu'il avait inscrit en 31 matchs lors de la saison 2023-2024, sa meilleure saison sur le plan offensif en première division espagnole. Mais cette fois, il ne lui a fallu que 12 matchs pour atteindre le même total.

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Six minutes à peine après sa frappe du gauche, Pau Navarro marquait contre son camp.

Pour la première fois de l'après-midi, le vent tournait en faveur du Barça, qui en a profité pour signer une remontée méritée et transformer son retard en une victoire spectaculaire.