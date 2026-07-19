Dix buts ont suffi pour mettre fin à 64 ans d’attente : la France et l’Angleterre coorganiseront la Coupe du monde 2026

La petite finale de la Coupe du monde 2026 a offert un spectacle rare, rappelant des records anciens restés inégalés depuis des décennies. La confrontation entre la France et l’Angleterre s’est transformée en l’un des matchs les plus offensifs et les plus palpitants de l’histoire récente de la compétition.

Le suspense a atteint son paroxysme en première période, lorsque l’Angleterre a pris une avance de quatre buts à zéro. En seconde mi-temps, les Bleus ont lancé une remontée spectaculaire en inscrivant trois réalisations, avant que les deux équipes ne se répondent coup pour coup jusqu’au coup de sifflet final : 6-4 en faveur des Three Lions, qui décrochent ainsi la médaille de bronze.

D’après les données d’Opta, il s’agit du premier match de Coupe du monde où les deux équipes marquent au moins quatre buts chacune depuis 64 ans, plus précisément depuis le match nul 4-4 entre l’Union soviétique et la Colombie lors de la Coupe du monde 1962.

Il s’agit par ailleurs du match le plus riche en buts depuis la victoire de la Hongrie 10-1 face au Salvador lors du Mondial 1982.

La Coupe du monde 2026 s’achève ce soir avec la finale entre l’Argentine, tenante du titre, et l’Espagne.