Divorce Cristiano - Georgina ? Le jackpot pour Gio !

Georgina Rodriguez, la petite amie de Cristiano Ronaldo, recevra une somme astronomique en cas de séparation.

Georgina Rodriguez, la petite amie de Cristiano Ronaldo, recevra la somme astronomique de 86 000 livres sterling par mois si le couple se sépare, bien qu'ils ne soient pas mariés.

En vertu d'un contrat prénuptial visant à garantir l'avenir financier de Rodriguez, le mannequin de 29 ans recevrait 86 000 £ (109 000 $) par mois de la part de Ronaldo si le couple devait se séparer, selon le Daily Mail. La nouvelle de ce paiement à la manière d'Alimony est apparue après que des rumeurs aient circulé sur le fait que les deux hommes s'étaient séparés. Cependant, la mère de CR7 a récemment démenti ces rumeurs et, selon le Mail, le couple a récemment été vu ensemble dans son pays natal, l'Espagne, ce qui laisse penser que tout va bien.

Ce n'est pas la première fois que la vie privée de Ronaldo et de Rodriguez fait la une des journaux. Le transfert de l'attaquant d'Al-Nassr vers la Saudi Pro League, qui a fait de lui l'athlète le mieux payé au monde, a été légèrement retardé par la nécessité pour le couple d'obtenir une dérogation aux lois saoudiennes qui interdisent à un couple non marié de vivre ensemble. Cependant, malgré ces obstacles, il semble que le couple ne soit pas prêt de se séparer, grâce à la récente démonstration publique d'affection de Ronaldo.

L'international portugais est actuellement en mission pour tenter d'attirer le plus grand nombre possible de stars internationales dans la Saudi Pro League. Il a déjà été confirmé que des joueurs comme Karim Benzema et N'Golo Kante le rejoindront la saison prochaine dans cette division ultra-riche, et de nombreux autres talents envisageraient de s'installer au Moyen-Orient.