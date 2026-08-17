Division africaine autour de l'avenir d'Infantino à la présidence de la FIFA

La bataille autour de la personnalité et de l'avenir de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, se poursuit dans les coulisses du football mondial.

Cela intervient dans le sillage de l'initiative d'Infantino, restée sans succès, visant à privatiser la Coupe du monde. Les tentatives du premier responsable du football mondial pour ramener le calme n'ont pas produit les résultats escomptés, y compris au sein des confédérations continentales qui ont pourtant affiché publiquement leur soutien.

Selon le quotidien espagnol Marca, la Confédération africaine de football, qui dispose du deuxième plus grand nombre de voix après l'Europe avec 54 fédérations nationales affiliées à la FIFA, constitue un acteur central des élections à la tête du football mondial.

Patrice Motsepe, président de la CAF, a publiquement confirmé ce soutien institutionnel, insistant sur le fait que les urnes sont le seul moyen d'opérer un changement de direction.

Le quotidien espagnol écrit : « La situation au sein du continent africain n'est pas aussi claire qu'il n'y paraît », Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football (2003-2021) et ancien membre du Conseil de la FIFA, affirmant que son impression est qu'au moins la moitié des fédérations s'opposent à Infantino.

Omari a souligné que, malgré l'existence d'une position officielle, une résistance se manifeste en coulisses, et qu'en cas de vote secret aujourd'hui, la moitié des fédérations ne s'en tiendraient pas à la position officielle.

Le groupe anglophone est en tête du secteur le plus critique, ayant exprimé son mécontentement face à l'emprise grandissante du pouvoir d'Infantino et à certaines décisions arbitrales, notamment en raison de ce qui est arrivé à l'arbitre Omar Artan lors de la Coupe du monde, ainsi qu'à l'initiative liée à la vente d'une partie des droits de la Coupe du monde à une entreprise privée.

Marca ajoute : « En revanche, Infantino bénéficie d'un soutien inconditionnel du Maroc et de son président Fouzi Lekjaa, qui cherche à obtenir l'organisation de la finale de la Coupe du monde en échange de ce soutien inconditionnel. »

Le journal poursuit : « La liste des pays qui soutiennent Infantino comprend, aux côtés du Maroc, l'Égypte, la Mauritanie, le Soudan, le Niger, Djibouti et la République démocratique du Congo, dont la fédération de football est présidée par Véron Mosengo-Omba, un ami proche d'Infantino depuis leurs études à Fribourg, et qui a précédemment occupé le poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football sous le mandat de Motsepe. »

Le front le plus critique en Afrique exprime sa méfiance à l'égard de la relation entre Mosengo-Omba et Motsepe. On n'oublie pas non plus la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société Lagardère concernant les droits télévisuels en 2019, ainsi que les problèmes rencontrés dans les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, en marge de l'annonce de sa tenue tous les quatre ans.

Omari affirme que la question de l'arbitre a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, indiquant que tout le monde au sein de la Confédération africaine de football commence à s'agacer de la domination absolue d'Infantino sur Motsepe et sur l'administration.

L'Union européenne de football continue d'exercer une pression contre Infantino. Des informations ont circulé après la finale de la Supercoupe disputée la semaine dernière à Salzbourg, faisant état de son projet de déposer une motion de défiance à l'encontre d'Infantino s'il ne démissionne pas ou ne quitte pas son poste de son plein gré au cours des prochains mois.

Marca conclut : « Il y a aussi l'Association des clubs européens, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, aux côtés d'Aleksander Ceferin, président de l'UEFA. Les deux institutions cherchent à obtenir le soutien de la Confédération asiatique de football et de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes dans le but de provoquer une révolution institutionnelle au sein de la FIFA. »