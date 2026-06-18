Declan Rice, la star d’Arsenal, a rassuré les supporters anglais sur son état physique après avoir été remplacé mercredi lors de la victoire palpitante 4-2 contre la Croatie, en match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 pour les deux équipes.

À la 72^e minute, l’entraîneur anglais Thomas Tuchel l’a remplacé par Morgan Rogers ; le milieu d’Arsenal boitait légèrement en rejoignant le banc.

Le milieu de terrain de 27 ans a aussitôt voulu dissiper toute inquiétude majeure au sujet de sa condition physique, tout en reconnaissant qu’il « traîne » encore le problème qui l’avait gêné durant toute la seconde partie de la saison dernière avec Arsenal.

Interrogé sur son remplacement, il a confié à ITV : « Tout va bien, même très bien. »

Selon le journal Metro, il a précisé : « J’ai ressenti de légères douleurs nerveuses par intermittence durant la seconde partie de la saison, mais je vais très bien. »

Il a ajouté : « Tout va bien, c’est juste une mesure de précaution et je serai de retour sur le terrain pour affronter le Ghana (match du deuxième tour). »

Interrogé sur la performance globale de l’Angleterre, Rice a expliqué : « Je pense que la première mi-temps a peut-être semblé pire qu’elle ne l’était en réalité à cause de la manière dont nous avons encaissé les buts. »

« Nous avons beaucoup eu le ballon, mais je pense que vous avez vu en deuxième mi-temps cet esprit combatif, cette envie dès la première minute. Il y avait un regain d’enthousiasme dans nos pas, dans notre pressing, dans notre puissance, dans la façon dont nous sommes montés vers l’avant et dont nous avons créé des occasions en deuxième mi-temps », a-t-il ajouté.

De son côté, Tuchel a confirmé qu’il ne voulait prendre aucun risque avec son milieu de terrain, l’équipe d’Angleterre se tournant déjà vers son deuxième match de groupe face au Ghana.

« Declan a signalé une gêne au bas du dos et aux ischio-jambiers », a expliqué l’Allemand après la rencontre.

« Je ne voulais pas prendre de risque, a-t-il expliqué. C’était le moment de le ménager. J’espère que ce n’est rien de grave. Declan m’a finalement rassuré en me disant que tout allait bien. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »