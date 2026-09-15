« Il est furieux contre Mbappé. Pour lui, c’est une forme de tricherie. C’est un mot fort, mais c’est exactement comme ça qu’il le voit », a déclaré l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen sur RMC Sport. « Et il n’est pas le seul. Tous ceux qui sont autour d’Ousmane, les gens dans le vestiaire du PSG », seraient en colère contre l’attaquant du Real Madrid, a-t-il ajouté.

De même, certains coéquipiers du duo de superstars en équipe de France seraient furieux des déclarations de Mbappé. « Le sentiment que nous avions pendant la Coupe du monde s’en trouve confirmé. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient un problème avec le comportement de Mbappé et ses déclarations. C’est la vérité. Il s’est aliéné beaucoup de monde dans l’équipe de France », a déclaré Rothen, en spéculant sur la formation de « deux clans » : « Je pense que les murs [lors de la prochaine trêve internationale] vont un peu trembler. »

Mbappé avait, dans un entretien accordé à France Football et à L'Equipe, clairement revendiqué pour lui le statut de favori pour le prestigieux trophée et s’était qualifié lui-même d’« élu », même si Dembélé « a toujours été considéré comme un joueur talentueux ». « J’étais tout en haut dès le début. Lui a eu un autre parcours, des blessures, mais il a bien compensé cela », a-t-il souligné.

Comment Ousmane Dembélé a-t-il réagi aux déclarations de Kylian Mbappé ?

Après la victoire 1-0 du PSG, Dembélé, jusqu’ici plutôt réservé dans le débat autour du Ballon d’Or, s’est lui-même exprimé sur le sujet et a sans doute apporté une réponse à Mbappé. « J’ai toujours été comme ça : au fond de la classe, à travailler dur », a-t-il expliqué après ce succès à l’extérieur, avant d’ajouter au sujet de la récompense : « Depuis le début de ma carrière, je n’ai pas prononcé un mot à ce sujet. Je n’ai jamais été l’élu. J’ai travaillé incroyablement dur. L’année dernière, j’ai été récompensé après une saison fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année, on verra, très tranquillement et sans pression. »

Outre Mbappé et Dembélé, les champions du monde espagnols Lamine Yamal et Rodri (tous deux au FC Barcelone) peuvent eux aussi espérer remporter le Ballon d’Or. Harry Kane, du Bayern Munich, fait également partie des favoris. Le coéquipier de Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, a lui aussi ses chances en raison du nouveau triomphe du PSG en Ligue des champions.