Disparition mystérieuse : l’absence de la statue de « Lumumba » fait polémique lors de la Coupe du monde

Le célèbre supporter congolais Michel Nkoka, surnommé « Lumumba », n’a pas pu assister au match de son équipe nationale contre le Portugal, mercredi soir.

Pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, les Congolais ont arraché un précieux point en concédant le match nul 1-1 face au Portugal.

Révélé au grand public lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, il s’est distingué par un rituel immuable.

Pendant que les autres supporters scandaient, sautaient et festoyaient autour de lui, Lumumba restait figé comme une « statue », bras levé, durant les 90 minutes du match.

Selon le magazine Newsweek, il a dû observer une quarantaine de 21 jours consécutive à une épidémie de fièvre Ebola.

Il devrait toutefois réintégrer les tribunes pour la rencontre face à la Colombie.

Il porte des tenues aux couleurs vives, inspirées du drapeau de la République démocratique du Congo, qu’il accompagne souvent de lunettes rétro et d’une coiffure caractéristique, un style qui le rend immédiatement reconnaissable dès que les caméras le cadrent dans les tribunes.

Mais ce qui le rend vraiment unique, c’est son engagement absolu : Lomumba ne réagit ni aux buts, ni aux erreurs, ni aux moments décisifs ; ses traits restent impassibles et sa posture immuable, le transformant en une véritable statue humaine.