Disparition d'Emiliano Sala - Vers un recours contre Nantes pour négligence ?

On se dirigerait vers un recours de Cardiff pour négligence contre Nantes après la mort d'Emiliano Sala.

On se dirigerait vers un recours de Cardiff pour négligence contre Nantes après la mort d'Emiliano Sala selon le média anglais The Telegraph. Emiliano Sala, est disparu, pour rappel, le 21 janvier, dans un accident d'avion et les dirigeants des Bluebirds essaient de trouver une faille dans les agissements du FC Nantes dans ce dossier afin de baisser le prix du joueur qui culmine, pour rappel, à 17 millions d'euros.

Un recours contre Nantes pour négligence ?

En effet, d'après la publication anglaise, rien n'indique que David Ibbotson, le pilote du petit avion, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé, disposait de la licence permettant de transporter des passagers au sein d'un vol commercial.

Les agents Willie et Mark McKay ont reconnu avoir organisé le vol mais ont démenti avoir choisi l'avion ou le pilote. Les deux hommes avaient été chargés par le FC Nantes de trouver un club au joueur argentin.

Autre point de contestation, l'inscription, ou non, du joueur en Premier League. Cardiff essaie en effet de prouver que le transfert de l'attaquant n'était pas complètement validé. « Nous pensons que le joueur n'était pas inscrit en Premier League », a d'ailleurs fait savoir de son côté le président de Cardiff City, Mehmet Dalman, toujours dans les colonnes du Telegraph.

Un premier rapport du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) comissionné pour faire la lumière sur le crash, est attendu la semaine prochaine. L'AAIB déterminera ainsi si David Ibbotson avait ou n'avait pas de licence valable pour ce vol. C'est ce qu'attendraient les officiels de Cardiff pour engager un recours pour négligence contre Nantes.