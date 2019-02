Disparition d'Emiliano Sala : opération en cours pour rapatrier le corps identifié

Après la découverte de l'avion transportant Emiliano Sala, une opération a débuté pour rapatrier le corps identifié dans l'appareil.

L'organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB) tente de récupérer le corps retrouvé dans les débris de l'avion transportant Emiliano Sala et David Ibbotson. Une recherche effectuée à l'aide d'un véhicule téléguidé (ROV) a permis de localiser l'avion au large de Guernesey, dimanche.



"Tragiquement, dans la séquence vidéo du ROV, un passager est visible au milieu de l'épave", lit-on dans une déclaration de l'AAIB. Après consultation des familles de l’attaquant et du pilote, ainsi que de la police, il a été décidé de mener une opération de rapatriage.



Un porte-parole de l'AAIB a déclaré : "Nous essayons de récupérer le corps. Si nous réussissons, nous examinerons la possibilité de récupérer l'épave de l'avion. Les fortes marées signifient que nous ne pouvons utiliser le véhicule télécommandé (ROV) que pendant des périodes limitées chaque jour, ce qui signifie que les progrès sont lents".



"Quels que soient les résultats, nous ne ferons aucune autre déclaration avant que les familles en aient été informées", a-t-il conclu.



Le Piper Malibu transportant Emiliano Sala avait disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche, alors que l'Argentin se rendait à Cardiff après être retourné à Nantes pour saluer ses anciens coéquipiers. Un drame qui a engendré une vive émotion au sein du monde du football.



La police de Guernesey avait mis fin à une première opération de recherche et de sauvetage trois jours après, mais un certain nombre de personnalités du football, ainsi que des anonymes, ont répondu aux appels de la famille pour financer une opération de recherche privée. David Mearns, le responsable de ces recherches, avait affiché ses craintes quant à la difficulté d'une opération de remorquage.