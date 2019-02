Disparition d'Emiliano Sala: les recherches sous-marines privées ont commencé

Les recherches sous-marines privées pour tenter de retrouver l'avion disparu qui transportait Emiliano Sala et son pilote ont commencé ce dimanche.

Les recherches reprennent ce dimanche matin pour tenter de retrouver l'attaquant argentin et son pilote. Sept personnes vont être mobilisées 24 heures sur 24 pour retrouver l'épave et ses occupants.

Ces recherches sous-marines se dérouleront dans une zone de 13 kilomètres carrés au nord de l'île de Guernesey. "Vous savez, nous sommes très confiant mais les complications sont toujours les mêmes. C'est un petit avion, et puisque certaines parties de l'avion se sont échouées sur le rivage, nous savons qu'il a été endommagé. Nous ne cherchons donc pas un avion intact, mais un champ de débris, ce qui rend les recherches plus difficiles", a déclaré samedi l'océanographe David Mearns, dirigeant de la société Blue Water Recoveries, dans des propos accordés à l'AFP.

Pour rappel, cette opération est financée par la famille de l'attaquant argentin et une récolte de fonds lancée par ses supporters avec plus de 371.000 euros récoltés via une campagne Gofundme, laquelle avait rencontré un grand succès.