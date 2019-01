Disparition d'Emiliano Sala - La police de Guernsey annonce la reprise des recherches

Alors que la nuit et l'obscurité avaient interrompu les recherches mardi en fin de journée, la police de Guernsey vient d'annonce la reprise des investigations pour tenter de localiser l'appareil qui n'a plus donné de nouvelles depuis lundi soir, avec notamment Emiliano Sala en tant que passager.

Les autorités de l'île anglo-normande ont ainsi indiqué que deux avions avaient décollé à 8h30 pour "une zone ciblée où nous croyons avoir la plus grande probabilité de trouver quoi que ce soit, basée sur l'examen des marées et du temps depuis que l'appareil a disparu."

Coastal areas around Alderney and off-lying rocks and islands will also be searched from the air.



Updates will be provided once information is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 janvier 2019