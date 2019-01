Disparition d'Emiliano Sala - La police anglaise annonce la reprise des recherches avec l'exploration des côtes

Alors que l'avion avec notamment Emiliano Sala à son bord est porté disparu depuis lundi soir, soit plus de 48 heures, la police anglaise n'a pas renoncé à retrouver l'appareil dont on a perdu la trace au large des îles anglo-normandes de Jersey et Guernsey.

Les autorités ont ainsi annoncé la reprise des recherches ce jeudi matin avec des zones côtières qui vont être explorées. "Nous commençons une recherche côtière en utilisant le plan de Channel Islands Air Search dans les secteurs de Burhou, des Casquets, d'Alderney, de côte nord de la péninsule de Cherbourg, de la côte nord de Jersey, puis de nouveau sur Sark."

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available