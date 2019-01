Disparition d'Emiliano Sala - La cagnotte pour poursuivre les recherches dépasse l'objectif visé des 300 000 euros

Plus de 3 700 personnes ont fait un don pour retrouver la trace de l'avion disparu dans la Manche lundi soir avec Emiliano Sala à son bord.

En moins de 48 heures, la cagnotte pour financer la reprise des recherches de l'avion porté disparu depuis lundi soir dans la Manche avec Emiliano Sala à son bord et le pilote, Dave Ibbotson, a atteint son objectif visé. Plus de 300 000 euros ont été récoltés afin que des équipes de secours privées reprennent les fouilles près de l'île de Guernsey, dernier endroit où l'on a eu une trace de l'appareil.

C'est sur la plateforme Gofundme que les donateurs ont pu financer ces recherches. La famille de l'attaquant argentin qui devait rejoindre Cardiff a remercié l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette cagnotte. De nombreux joueurs de Ligue 1 sont d'ailleurs mentionnés parmi les donateurs.

"Les coûts liés aux recherches étant sujets à des variables (durée, conditions météo, remorquage, etc.) nous éspérons ainsi couvrir le maximum des dépenses liées à notre quête, ont indiqué les proches d'Emiliano Sala. La famille et nous même vous remercions encore une fois pour votre générosité exceptionnelle : joueurs, clubs, staffs et anonymes."