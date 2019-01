Disparition de Sala : Cardiff n'aura pas de délai supplémentaire pour recruter cet hiver

Le directeur général de Cardiff Ken Choo annonce que le club n'aura pas de délai supplémentaire pour recruter suite à la disparition d'Emiliano Sala.

Les recherches se poursuivent pour retrouver Emiliano Sala et le pilote de l'avion, disparus depuis lundi soir. Et alors que les chances diminuent peu à peu, le club de Cardiff a fait savoir qu'il devrait respecter la date limite du mercato hivernal, soit le 31 janvier au soir, pour tenter de renforcer un vestiaire "plutôt sombre".

Aujourd'hui, le terrain est bien évidemment devenu secondaire, au vu de la gravité de la nouvelle, mais le directeur général de Cardiff, Ken Choo, a d'ores-et-déjà annoncé que son club tentait de recruter de nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato, dans une semaine.

Il a déclaré à talkSPORT : "Au club, nous gérons cette situation difficile, mais un autre département continue d'examiner le marché des transferts. Je fais plusieurs tâches à la fois en ce moment, je cumule trois ou quatre emplois. C'est vraiment difficile physiquement et mentalement de faire face à cette situation. Mais nous devons concentrer notre esprit sur les recherches d'Emiliano, nous devons aider la famille. Et le club fait de son mieux. Pour ça, nous essayons de nous coordonner avec les autorités, mais nous gérons aussi une entreprise qui continue à avancer, et nous devons encore respecter le délai qui nous ait donné (pour la fin du mercato, ndlr)."

"Nous devons respecter l'échéance comme tout le monde"

Ken Choo a poursuivi à ce sujet : "Nous avons discuté avec la Premier League des difficultés auxquels nous devons faire face étant donné qu'il reste huit jours (de mercato), que nous suivions Emiliano Sala depuis des mois, et que nous avions enfin réussi à le recruter. Aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment comment faire face à ce scénario. Mais nous devons respecter l'échéance comme tout le monde."

Cardiff est 18e de Premier League actuellement, à deux points de Newcastle. Le directeur général du club a par ailleurs signalé : "J'ai parlé au capitaine (Sean Morrison), à certains dirigeants, et au reste des joueurs. Ils essaient de faire face à la situation. Le vestiaire est assez sombre. Ils sont tous choqués. En tant que directeur général, je dois les rassemblement et essayer de surmonter cela. Tout le monde sait que c'est difficile, mais nous devons nous serrer les coudes pour aller de l'avant."