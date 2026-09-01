Discussions très avancées ! Un international allemand bientôt coéquipier de Julian Brandt et Marc-André ter Stegen ?

Thilo Kehrer est proche d’un transfert surprise de l’AS Monaco vers l’Ajax Amsterdam lors du Deadline Day, où il retrouverait les deux Allemands Julian Brandt et Marc-Andre ter Stegen. C’est ce qu’ont rapporté plusieurs médias comme Sky ou l’Algemeen Dagblad.

Il s’agirait d’un prêt, qui ne devrait probablement pas inclure d’option d’achat, l’Ajax prenant en charge la majeure partie du salaire de Kehrer. Les discussions autour d’un transfert du défenseur de 29 ans seraient très avancées, mais l’opération n’est pas encore bouclée.

Kehrer est encore sous contrat à Monaco jusqu’en 2028, mais il n’a disputé qu’une seule minute lors des quatre premiers matches officiels du club cette saison et ne figure pas dans les plans de l’entraîneur Filipe Luis.

L’Ajax cherche un droitier, Ito reste au Bayern

Ces derniers temps, des rumeurs avaient également évoqué un transfert vers l’AS Roma ou l’Eintracht Francfort. À Amsterdam, l’international allemand aux 28 sélections est prévu comme renfort dans l’axe de la défense, alors que l’entraîneur Michel Sánchez ne dispose que du seul Aaron Bouwman, 19 ans, comme droitier.

Le défenseur central du Bayern Munich Hiroki Ito, qui est de toute façon gaucher, ne rejoindra en revanche pas l’Ajax. Le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, l’a confirmé lors de la conférence de presse de mardi matin, après qu’il y a eu récemment des rumeurs autour d’un transfert.