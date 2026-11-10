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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a expliqué pourquoi Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, n’a une nouvelle fois pas été retenu. Xavi a révélé qu’il restait régulièrement en contact avec l’entraîneur des Corinthians, Clarence Seedorf, au sujet de la condition physique de l’attaquant et de son avenir en sélection.

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Memphis de nouveau écarté, Xavi se concentre sur les joueurs disponibles

Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, s’est exprimé sur l’absence persistante de Memphis Depay avant les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Grèce et l’Allemagne. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, qui joue désormais aux Corinthians, n’a pas été retenu en raison d’un manque de rythme de match et de condition physique.

Lors de sa conférence de presse lundi, Xavi a dû répondre à plusieurs reprises à des questions sur l’attaquant aux 55 buts.

Le sélectionneur des Pays-Bas a invité les journalistes à porter leur attention sur les joueurs aptes et disponibles pour la sélection.

Xavi évoque ses échanges avec Seedorf sur l’avenir de Memphis

Interrogé sur la manière dont il communique, Xavi a confirmé qu’il entretenait des échanges étroits avec l’entraîneur des Corinthians, Clarence Seedorf, afin de suivre les progrès de Memphis au Brésil.

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« Je parle de beaucoup de choses avec Clarence Seedorf (l’entraîneur des Corinthians). Nous sommes en contact », a déclaré Xavi aux journalistes. De nouveau interrogé sur un éventuel retour en sélection, l’entraîneur a répondu sur le ton de la plaisanterie : « Vous me demandez si Memphis pourra revenir un jour ? Vous dites ‹ désolé ›, mais vous continuez à poser la question. Je respecte tous les joueurs qui ne sont pas là, mais parlons de ceux qui sont présents. »

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Xavi a ajouté que Memphis restait un cas particulier, capable de faire la différence, mais qu’il avait actuellement besoin de temps pour retrouver le rythme de la compétition.

Coordination avec Van Nistelrooy et options en attaque

Xavi a également évoqué les échanges concernant les autres options offensives de l’effectif, soulignant le rôle de soutien joué par son staff, notamment Ruud van Nistelrooy.

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À propos de l’attaquant Brian Brobbey, qui s’est ensuite retiré du groupe tout comme Virgil van Dijk en raison de doutes sur leur condition physique, Xavi a déclaré : « Non, je n’ai pas parlé à Le Bris. J’ai été en contact avec Brian et Ruud van Nistelrooij échange aussi régulièrement avec lui. Il se sent bien. Nous verrons comment il se sentira lorsqu’il nous rejoindra, mais il a très bien joué hier. »

Avec Cody Gakpo et d’autres profils offensifs à sa disposition, Xavi s’est dit confiant dans sa ligne d’attaque actuelle.

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Les Pays-Bas préparent une fin de phase de groupes cruciale en Ligue des nations

Les Pays-Bas achèveront leur campagne en phase de groupes de la Ligue des nations en recevant la Grèce vendredi à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam, avant de se rendre à Berlin pour affronter l’Allemagne le lundi 16 novembre.

Avec un groupe de 23 joueurs diminué par des retraits tardifs liés à la condition physique, Xavi comptera sur les joueurs disponibles pour obtenir des résultats essentiels.

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Memphis, de son côté, cherchera à retrouver pleinement le rythme de la compétition sous la direction de Seedorf au Brésil, en vue des prochaines fenêtres internationales.