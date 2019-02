Discipline - Jemerson (ASM) et Kalu (Bordeaux) suspendus trois matches

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a lourdement sanctionné Samuel Kalu (Girondins de Bordeaux) et Jemerson (AS Monaco).

Pendant que la Ligue des Champions a de nouveau accouché de son lot de spectacle ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la LFP s'est réunie pour statuer sur différents dossiers. Parmi ceux-ci, les cas du Brésilien Jemerson (AS Monaco) et Samuel Kalu (Girondins de Bordeaux), ayant chacun récolté un carton rouge sous leurs couleurs respectives et qui pouvaient donc s'attendre à écoper de plusieurs matches de suspension.

Trois matches de suspension pour Jemerson et Kalu

Désormais, les deux joueurs en question connaissent la durée de leur absence. Et force est de constater que la Commission de Discipline a eu la main lourde, puisque le défenseur central de l'AS Monaco écope lui de quatre matches de suspension dont trois fermes, tandis que le Bordelais a pour sa part écopé de trois matches de suspension fermes. Leonardo Jardim, qui avait lui aussi été expulsé face au MHSC, a pris un match de suspension avec sursis.