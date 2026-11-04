Dirk Kuyt crée la surprise avec Fenerbahçe face à Liverpool, son ancien club

Dirk Kuijt a créé la surprise mercredi en Ligue des champions avec Fenerbahçe face à Liverpool : 3-2. L’entraîneur intérimaire a vu son équipe être menée 0-1 puis 1-2, mais une belle remontée lui a permis d’engranger trois points dans la compétition aux milliards.

Virgil van Dijk était, comme à son habitude, titulaire dans l’axe de la défense de Liverpool, tandis que Cody Gakpo débutait sur le banc. Ryan Gravenberch était absent en raison d’une blessure. Du côté de l’équipe à domicile, N'Golo Kanté, Archie Brown, Romelu Lukaku et Mason Greenwood figuraient notamment dans le onze de départ.

Liverpool a ouvert le score après 25 minutes de jeu sous la pluie d’Istanbul. Trey Nyoni a tenté sa chance juste à l’extérieur de la surface de réparation et a vu le ballon finir, avec un peu de réussite, dans le but turc. Peu après, de l’autre côté, Irfan Kahveci a trouvé la barre transversale pour Fenerbahçe.

Le club à domicile s’est battu pour égaliser rapidement et a réclamé un penalty lorsque Greenwood a été poussé au sol par Konstantinos Tsimikas. L’arbitre n’a toutefois pas désigné le point de penalty, au grand dam de Kuijt, averti par Clement Turpin pour protestation. L’égalisation est tout de même arrivée après une demi-heure de jeu. Un coup franc de Greenwood, dévié par le mur, a trompé un Allison Becker impuissant.

Peu avant la pause, Bradley Barcola a placé une tête juste à côté et Greenwood s’est heurté à Allison. Après la reprise, les deux équipes n’ont rien lâché. Van Dijk a vu Ederson repousser une de ses têtes. Chez les visiteurs de Liverpool, Víctor Muñoz s’est montré particulièrement actif dans le camp turc.

Andoni Iraola a décidé de faire entrer Gakpo, Alexander Isak et Florian Wirtz, un choix payant. Gakpo a centré depuis la gauche et Isak a marqué de la tête à bout portant : 1-2. La joie anglaise a été de courte durée : un centre rentrant est parvenu à Brown, qui a pu envoyer le ballon dans le but vide au second poteau.

La soirée est devenue encore plus belle pour Fenerbahçe lorsque Vedat Muriqi s’est élevé très haut, alors que Brown avait pris de l’avance, et a placé sa tête dans le coin gauche. Un nouveau coup dur pour Liverpool, peu après sa défaite 0-1 contre Arsenal en Premier League.