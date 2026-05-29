« Dirk Kuijt surprend tout le monde et effectue un retour inattendu à Fenerbahçe »

Dirk Kuijt aurait trouvé un accord pour faire son retour à Fenerbahçe, selon Yagiz Sabuncuoğlu, une source généralement fiable. Le Néerlandais de 45 ans devrait occuper « un rôle de premier plan au sein de la commission des transferts ».

Une évolution surprenante, puisque Kuijt avait seulement prolongé son contrat d’entraîneur principal du FC Dordrecht de deux saisons en avril dernier. Le club stambouliote devra donc racheter son contrat actuel pour le libérer de ses obligations.

« Je suis extrêmement heureux de cette prolongation de contrat. Dès le premier instant, j’ai ressenti ici beaucoup de confiance et de soutien », avait-il déclaré à l’époque sur les chaînes du club de Dordrecht, avec lequel il a terminé dixième de la Keuken Kampioen Divisie la saison dernière.

Pourtant, un virage inattendu se dessine désormais dans sa carrière avec un retour en Turquie. « Le candidat à la présidence de Fenerbahçe, Aziz Yildirim, a conclu un accord avec Dirk Kuijt pour qu’il occupe un rôle important au sein de la commission des transferts de football », a déclaré Sabuncuoğlu.

Kuijt n’est pas un inconnu au sein du club stambouliote : il y a joué de 2012 à 2015 et a remporté un titre de champion ainsi qu’une coupe.

Dans ses nouvelles fonctions, il pilotera la politique de transferts du club. Si ce type de commission est peu courant aux Pays-Bas, elle réunit généralement plusieurs décideurs chargés de préparer et d’approuver les opérations entrantes et sortantes.

Son influence s’annonce déterminante pour orienter la politique de transferts du club stambouliote.