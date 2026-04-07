Dirk Kuijt devrait rester à la tête du FC Dordrecht la saison prochaine. Dans une interview accordée à ESPN, l'entraîneur de 45 ans a déclaré que toutes les parties avaient fait part de leur intention de prolonger leur collaboration d'un an.

Le contrat de Kuijt au Krommedijk expire à la fin de cette saison. Bien que les barrages soient hors de portée, les Schapekoppen souhaitent poursuivre leur collaboration avec l'ancien international néerlandais, qui compte 104 sélections.

Kuijt s'attend à ce que la situation se clarifie rapidement. « C'est bien mon intention. Nous sommes en discussion depuis très longtemps. En fait, tout est déjà réglé, mais pour les questions importantes, il faut aussi mettre les choses noir sur blanc, et c'est là qu'interviennent d'autres personnes. »

« J’espère que cela se fera rapidement. Je travaille avec beaucoup de plaisir à Dordrecht, je peux m’épanouir pleinement en tant qu’entraîneur et je trouve fantastique de pouvoir faire progresser des joueurs talentueux », poursuit Kuijt.

L'entraîneur ambitieux a hâte de poursuivre son travail. « Nous avons vraiment beaucoup de talent chez nous, des garçons qui ont tout ce qu’il faut pour passer à l’étape suivante. Et je souhaite les aider à y parvenir. »

Dordrecht a disputé jusqu’à présent 36 matchs officiels sous la direction de Kuijt. Onze matchs ont été remportés, onze se sont soldés par un match nul et quatorze ont été perdus.

Au cours de la saison actuelle, Dordrecht affrontera encore l'ADO Den Haag, Almere City et Willem II. Le premier est l'ancien employeur de Kuijt.