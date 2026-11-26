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Dirk Kuijt est sur le point de devenir l’entraîneur de l’OH Louvain, selon Het Laatste Nieuws. Les discussions sont en phase finale.

Après sa carrière de joueur, Kuijt a commencé à entraîner au niveau professionnel avec les moins de 19 ans du Feyenoord.

Originaire de Katwijk, il a ensuite rejoint l’ADO La Haye, où il a été licencié après seulement dix-sept matches en raison de résultats décevants.

Après des passages au Beerschot et au FC Dordrecht, il est devenu l’été dernier entraîneur adjoint à Fenerbahçe, un club qui lui est cher.

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L’entraîneur principal İsmail Kartal ayant récemment été licencié, Kuijt a lui aussi quitté Istanbul. Il pourrait donc commencer à Louvain dès lundi.

Louvain et Fenerbahçe doivent toutefois encore régler quelques détails concernant le salaire de Kuijt, que le club turc continue actuellement de lui verser.

À Louvain, Kuijt succédera à Timmy Simons, ancien joueur du PSV. Ce dernier est parti au KRC Genk plus tôt ce mois-ci et y fera ses débuts le week-end prochain.

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Kuijt devra attendre encore une semaine pour faire ses débuts. Louvain affrontera très probablement le Royal Antwerp le 6 décembre. L’international aux 104 sélections sera alors sur le banc.

Louvain occupe actuellement la treizième place de la Pro League belge. Kuijt y retrouvera le gardien néerlandais Dani van den Heuvel.