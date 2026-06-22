Dirk Kuijt quitte le FC Dordrecht neuf semaines après avoir prolongé son contrat

Dirk Kuijt a officialisé son départ lundi matin en saluant le groupe du FC Dordrecht, selon ESPN. Le technicien de 45 ans prend désormais la direction d’Istanbul pour finaliser son arrivée en tant qu’adjoint au sein du staff du Fener.

Au sein du club classé deuxième de la Süper Lig, il deviendra l’adjoint d’Ismail Kartal. Entre 2012 et 2015, il était sous contrat avec Fener en tant que joueur.

La semaine passée, le club stambouliote avait déjà officialisé sur son site un accord de principe avec l’ancien international néerlandais. En conséquence, le FC Dordrecht a reporté la première séance d’entraînement à après le week-end.

Présent lundi à Dordrecht, il a pris le temps de faire ses adieux au groupe qu’il a dirigé durant une saison.

En avril, il avait pourtant prolongé son contrat de deux ans : « En tant que club, nous réalisons de beaux progrès et j’ai hâte de poursuivre cette évolution. Avec le FC Dordrecht, je souhaite continuer à construire et à faire évoluer les talents », déclarait-il alors sur le site du club.

Mais lorsque le club stambouliote a officialisé son intérêt, l’ancien international néerlandais a immédiatement signifié à la direction dordtlandaise son intention de saisir cette opportunité.

Selon plusieurs sources, le club stambouliote verserait une indemnité financière au club de l’antichambre néerlandaise pour compenser le départ de Kuijt.