Dirk Kuijt est déterminé à s’engager avec un club étranger ayant déjà officialisé un accord

Selon le journaliste Joost Blaauwhof de Voetbal International, Dirk Kuijt envisage de quitter son poste d’entraîneur principal du FC Dordrecht pour rejoindre le staff technique de Fenerbahce.

Dordrecht doit entamer sa préparation lundi 23 juin, mais le club s’attend désormais à un changement de dernière minute.

En avril, l’ancien international avait prolongé son contrat de deux ans avec le club batave, mais il a désormais signifié à la direction son souhait de rejoindre Istanbul.

Dordrecht, qui évolue en Keuken Kampioen Divisie, ne souhaite pas le laisser partir sans contrepartie et espère obtenir une indemnité substantielle. De son côté, le club stambouliote semble déjà travailler, via ses propres canaux, pour finaliser rapidement l’accord.

« M. Dirk Kuijt, avec lequel un accord de principe a été conclu pour qu’il rejoigne notre staff technique, a joué un rôle important dans les titres de champion remportés par notre club au cours de sa carrière de joueur et a gagné l’amour et l’estime de nos supporters grâce à son professionnalisme et à sa combativité », peut-on lire sur le site web du club.

Il devrait endosser le rôle d’entraîneur adjoint aux côtés du nouvel entraîneur Ismail Kartal.

Kuijt avait déjà porté les couleurs du club stambouliote en tant que joueur de 2012 à 2015, inscrivant 37 buts et délivrant 28 passes décisives en 130 matchs officiels.