Direction l’Italie pour Icardi ?

N’entrant pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, Mauro Icardi pourrait retourner en Italie.

Le séjour de Mauro Icardi au PSG semble toucher à sa fin. Après deux années passées au sein de l’équipe francilienne, l’attaquant argentin est pressenti pour effectuer son come-back en Serie A.

Selon le site Foot Mercato, l’ancien intériste a des touches avec la Juventus de Turin. Massimiliano Alllegri, le nouveau coach de l’équipe, le souhaiterait dans son effectif. Un intérêt qui ne date pas d’hier puisque le technicien toscan le voulait déjà lors de son premier passage à la tête de la Vieille Dame (2014-2019).

Icardi veut rentrer en Italie

Icardi est très séduit par la perspective de s’engager avec le prestigieux club italien. Dans la capitale française, il reconnait que son horizon est bouché et qu’il y a peu de chances que sa situation évolue favorablement. Et c’est pourquoi il est enclin à retraverser les Pyrénées pour retrouver un pays où sa compagne et ses enfants habitent toujours.

Du côté de la direction parisienne, on est également ouvert à un transfert. A condition cependant qu’une "offre convenable" arrive. Rappelons que le club francilien avait dû débourser 50M€ l’année dernière pour s’offrir les services d’Icardi. Après avoir beaucoup recruté, le club cherche désormais à dégraisser.

En 62 rencontres jouées avec Paris, toutes compétitions confondues, Icardi a inscrit 33 rencontres. Un ratio relativement correct pour un joueur jugé indésirable.